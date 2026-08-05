Πετρέλαιο: Ήπιες μεταβολές με φόντο τις συζητήσεις για τον έλεγχο του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν μικρές μεταβολές την Τετάρτη στην ολοκλήρωση της ημέρας, σε μία συνεδρίαση με αρκετά σκαμπανεβάσματα, μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και το Ομάν εργάζονται πάνω σε μια συμφωνία για τη διαχείριση της κυκλοφορίας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν μικρές μεταβολές την Τετάρτη στην ολοκλήρωση της ημέρας, σε μία συνεδρίαση με αρκετά σκαμπανεβάσματα, μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και το Ομάν εργάζονται πάνω σε μια συμφωνία για τη διαχείριση της κυκλοφορίας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 7 σεντς στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate μειώθηκαν 50 σεντς στα 75,27 δολάρια.

Το υπουργείο Εξωτερικών της ​δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τον τρόπο διαχείρισης του Ορμούζ και ​αναμένεται μια κοινή ανακοίνωση.

Νωρίτερα, οι τιμές υποχωρούσαν σημαντικά εν μέσω νέων προσδοκιών για αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στον πόλεμο του Ιράν, ωστόσο οι απώλειες κάποια στιγμή περιορίστηκαν και μάλιστα κινήθηκαν ανοδικά όταν οι σύμμαχοι του Ιράν, οι Χούθι της Υεμένης, δήλωσαν ότι έπληξαν ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο με πύραυλο κοντά στις ακτές του Γιανμπού, ενός σημαντικού λιμανιού για τις εξαγωγές αργού πετρελαίου του Ριάντ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι υπήρξε μια «ολοήμερη διαπραγμάτευση» την Τρίτη με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες θετικές, ενώ παράλληλα απείλησε να χτυπήσει το Ιράν «πραγματικά σκληρά» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Υπάρχει ακόμη κάποιος σκεπτικισμός στην αγορά σχετικά με το ποιος διαπραγματεύεται με ποιον και τι μπορεί τελικά να σημαίνει η συμφωνία για τη ναυτιλία», δήλωσε ο Άντριου Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates.