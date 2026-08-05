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Αρχηγός IDF: Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να «επιχειρεί προληπτικά» στη Γάζα

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Αρχηγός IDF: Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να «επιχειρεί προληπτικά» στη Γάζα
Ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει "να δρα προληπτικά" στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποίησε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, και υποσχέθηκε ότι θα "συνεχιστεί η δίωξη αυτών που ευθύνονται" για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που διέπραξε η παλαιστινιακή ισλαμιστική Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει "να δρα προληπτικά" στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποίησε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, και υποσχέθηκε ότι θα "συνεχιστεί η δίωξη αυτών που ευθύνονται" για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που διέπραξε η παλαιστινιακή ισλαμιστική Χαμάς.

"Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να ενεργεί προληπτικά και σύμφωνα με την αρχή που έχουμε καθορίσει: σε όλες τις καταστάσεις, προστατεύουμε τις τοποθεσίες και τους κατοίκους, και προασπίζουμε την ασφάλειά τους. Δεν θα επιτρέψουμε να σχηματιστεί απειλή στα σύνορά μας, όπως αυτή που βιώσαμε την 7η Οκτωβρίου" 2023, δήλωσε ο Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα ισραηλινά στρατεύματα στο παλαιστινιακό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ισραήλ
Γάζα
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