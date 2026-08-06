Λασίθι: Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Καρύδι Σητείας

Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι.

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Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι, της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, στη Σητεία της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου στην Κρήτη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, περίπου στις 5:30 το πρωί, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής όπου συνεχίζουν να επιχειρούν.

Να σημειωθεί ότι στις 6 το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ