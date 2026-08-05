ΗΠΑ: Το Νέο Μεξικό προσέφυγε κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης για πρόσβαση στους φακέλους Έπστιν

Η Πολιτεία του Νέου Μεξικού προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ζητώντας πρόσβαση σε μη λογοκριμένα αρχεία της υπόθεσης του Τζέφρι Έπστιν. Υποστηρίζει ότι οι ομοσπονδιακές αρχές παρεμποδίζουν την έρευνά της, αρνούμενες να παραδώσουν τα σχετικά έγγραφα.

Η Πολιτεία του Νέου Μεξικού προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ζητώντας πρόσβαση σε μη λογοκριμένα αρχεία της υπόθεσης του Τζέφρι Έπστιν. Υποστηρίζει ότι οι ομοσπονδιακές αρχές παρεμποδίζουν την έρευνά της, αρνούμενες να παραδώσουν τα σχετικά έγγραφα.

Η αγωγή κλιμακώνει μια πολιτικά φορτισμένη αντιπαράθεση στις ΗΠΑ γύρω από τους φακέλους Έπστιν, ζήτημα που απασχολεί την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εδώ και μήνες. Η έρευνα του Νέου Μεξικού θα μπορούσε να έχει διεθνείς προεκτάσεις, εφόσον ταυτοποιηθούν πρόσωπα που φέρονται να κακοποίησαν σεξουαλικά κορίτσια και γυναίκες στο ράντσο του Αμερικανού χρηματιστή στην Πολιτεία.

Η Πολιτεία, που διοικείται από τους Δημοκρατικούς, επανεκκίνησε την έρευνά της τον Φεβρουάριο και ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης μη λογοκριμένα αρχεία, προκειμένου να εξακριβώσει ποιοι ήταν οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι στο Ράντσο Ζόρο που ενδέχεται να συμμετείχαν σε εγκληματικές πράξεις ή να διαθέτουν κρίσιμες πληροφορίες ως μάρτυρες. Το υπουργείο υποστηρίζει ότι έχει ήδη παραδώσει μέρος του υλικού, αλλά δεν μπορεί να διαθέσει επιπλέον έγγραφα, επικαλούμενο την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

«Η ομοσπονδιακή αδράνεια δεν εμποδίζει απλώς την έρευνα. Παρατείνει και επιτείνει την οδύνη των επιζώντων», αναφέρεται στην αγωγή, με την οποία ζητείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Κολούμπια να υποχρεώσει τον Τοντ Μπλανς, ο οποίος ασκεί καθήκοντα υπουργού Δικαιοσύνης, να δημοσιοποιήσει τους συγκεκριμένους φακέλους.

Απαντώντας στην αγωγή, το υπουργείο υποστήριξε ότι, βάσει του Νόμου Διαφάνειας των Φακέλων Έπστιν και των σχετικών δικαστικών αποφάσεων, δεν υποχρεούται ούτε επιτρέπεται να δημοσιοποιήσει πληροφορίες που αποκαλύπτουν την ταυτότητα των θυμάτων.

«Το Νέο Μεξικό δεν διαθέτει νομική βάση για να δικαιολογήσει τόσο εκτεταμένες αποκαλύψεις», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Έπειτα από πέντε μήνες ερευνών, ο εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τόρες, δεν έχει ακόμη ανακοινώσει αποτελέσματα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι η Πολιτεία διαθέτει «σημαντικούς» πόρους για την έρευνα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Δεν έχουμε ασκήσει διώξεις σε κανέναν, επειδή πρέπει προηγουμένως να δούμε αυτά τα αρχεία», εξήγησε.

Οι αρχές του Νέου Μεξικού υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης αθέτησε συμφωνία του 2019, βάσει της οποίας η Πολιτεία ανέστειλε την έρευνά της για τον Έπστιν και παρέδωσε αποδεικτικά στοιχεία στις ομοσπονδιακές αρχές, με αντάλλαγμα τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα φερόμενα θύματα και τα υπό διερεύνηση εγκλήματα.

Ο Τόρες είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι η πολιτειακή έρευνα αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν περάσει δεκαετίες από τη διάπραξη των εγκλημάτων για τα οποία κατηγορείται ο Έπστιν, ενώ μέρος των αποδεικτικών στοιχείων χάθηκε μετά την πώληση του ράντσου, το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ