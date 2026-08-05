O Mr. Big Short πάει κόντρα στο ράλι: Προειδοποιεί για κραχ αντίστοιχο του 1987

Δεν πείθεται από την ευφορία της Wall Street ο "Mr. Big Short" Μάικλ Μπέρι, καθώς προειδοποιεί ότι το ράλι θα μπορούσε να καταλήξει σε μια απότομη ρευστοποίηση που θυμίζει την κατάρρευση του χρηματιστηρίου του 1987.

Δεν πείθεται από την ευφορία της Wall Street ο "Mr. Big Short" Μάικλ Μπέρι, καθώς προειδοποιεί ότι το ράλι θα μπορούσε να καταλήξει σε μια απότομη ρευστοποίηση που θυμίζει την κατάρρευση του χρηματιστηρίου του 1987.

O γνωστός επενδυτής που έγινε παγκοσμίως γνωστός από το σορτάρισμα της αγοράς ακινήτων των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008, παραμένει στις «bear» απόψεις του, ακόμα και την ώρα που ο S&P 500 εκτοξεύεται σε νέα ιστορικό υψηλό.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πιθανό να βρισκόμαστε κοντά σε μια σημαντική κορύφωση και πιθανή πτώση τύπου 1987, ωστόσο το γεγονός ότι ο S&P 500 θα καταγράψει νέα υψηλά πιθανότατα θα φέρει νέα κεφάλαια στην αγορά», έγραψε σε ανάρτηση στο Tuesday Substack.

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,9% την Τρίτη, στο πρώτο ρεκόρ του από τον Ιούνιο, ενισχυμένος από τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα εταιρικά κέρδη και μια ακόμη πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς αυξάνονταν οι ελπίδες ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά. Ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 2,7%, διευρύνοντας τα κέρδη του σχεδόν στο 5% μέσα στις δύο πρώτες συνεδριάσεις της εβδομάδας.

Ο Μπέρι, ένας από τους πιο ένθερμους επικριτές στην Wall Street όσο αφορά την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης και τις τεράστιες επενδύσεις γύρω από αυτή, υποστηρίζει ότι η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτείται από χρηματοδοτικά σχήματα που μπορεί να αποδειχθούν μη βιώσιμα. Όπως σημειώνει, η άνοδος της αγοράς δημιουργεί έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο, με τη μείωση της μεταβλητότητας να ενθαρρύνει τους συστηματικούς επενδυτές να αυξήσουν την έκθεσή τους.

Παρά το πρόσφατο ράλι, ο Μπέρι δήλωσε ότι συνεχίζει να κατέχει short θέσεις στο ETF iShares Semiconductor, καθώς και στις μετοχές των Micron, Nvidia, Palantir και Tesla.

Επίσης ανέφερε ότι εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη επενδυτική του εκτίμηση για τις συγκεκριμένες θέσεις, αν και τόνισε ότι θα περιόριζε τις ζημιές του εάν η αγορά κινούνταν αποφασιστικά κόντρα στις προβλέψεις του.

Όπως ανέφερε, όλες οι θέσεις του παραμένουν κερδοφόρες, με εξαίρεση το στοίχημά του εναντίον της Nvidia.

«Για άλλη μία φορά, το σορτάρισμα δεν είναι για όλους», έγραψε ο Μπέρι. «Εγώ πρέπει να διατηρώ short θέσεις. Οι περισσότεροι δεν θα έπρεπε» πρόσθεσε.