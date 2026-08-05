Wall Street: «Ξεφούσκωσε» το ράλι αλλά το ρεκόρ ήρθε για τον Dow

Οι βαριές απώλειες των SpaceX και AMD έκοψαν τον αρχικό «αέρα» της συνεδρίασης, ωστόσο η Nvidia ήρθε και έδωσε την κατάλληλη ώθηση στον Dow για να ανέβει κατά 0,49%.

Έχασε την αρχική δυναμική της η συνεδρίαση της Τετάρτης στην Wall Street, ερχόμενη απο ένα εντυπωσιακό ράλι την προηγούμενη ημέρα, με τις βαριές απώλειες των SpaceX και AMD να βαραίνουν το κλίμα, την ίδια ώρα που μοιάζουν να μεγαλώνουν οι πιθανότητες να υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Αυτό ωστόσο δεν εμπόδισε το γεγονός να εξαφαλίσει ένα νέο ρεκόρ ο Dow.

Ο τεχνολογικός Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,83% στις 26.363,44 μονάδες, αφήνοντας πίσω το χθεσινό tech-πάρτι και χάνοντας την 5η σερί θετική συνεδρίαση ενώ ο S&P 500 που πάλεψε σκληρά για το πρόσημο, τελικά έκλεισε στο φίνις στο -0,17% στις 7.723,42 μονάδες, μην καταφέροντας να διευρύνει το χθεσινό ρεκόρ. Τη σημαία κράτησε τελικά ψηλά ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καθώς έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό, σημειώνοντας άνοδο 0,49% ή 263.12 μονάδες ολοκληρώνοντας στις 54.349,00 μονάδες.

Η SpaceX δεν έτυχε της υποδοχής που περίμενε στη Wall Street στην πρώτη της έκθεση ως εισηγμένη εταιρεία. Οι μετοχές της εταιρείας με επικεφαλής τον Έλον Μασκ υποχώρησαν άνω του 13%, αφού οι δαπάνες της για τεχνητή νοημοσύνη επισκίασαν την αύξηση των κερδών του δεύτερου τριμήνου. Η μετοχή της SpaceX αντιμετωπίζει πρόσθετη πίεση αυτή την εβδομάδα, καθώς το 20% των μετοχών θα απελευθερωθεί για διαπραγμάτευση.

Η τεχνολογία δέχθηκε πλήγμα σήμερα στο ταμπλό, καθώς ο κολοσσός κατασκευής τσιπ AMD διολίσθησε επίσης σημαντικά, 7%, παρά την χθεσινή ανακοίνωση αύξησης των κερδών και των ισχυρών προοπτικών, καθώς οι αναλυτές ήθελαν «εξαιρετικά αποτελέσματα» και όχι απλώς «εξαιρετικά», την ίδια ώρα που οι αυξημένες δαπάνες της τρόμαξαν την αγορά.

Η μετοχή της Google υποχώρησε άνω του 4% μετά την είδηση πως ο τεχνολογικός κολοσσός προχωρά σε αναδιάρθρωση του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης, με τον ελληνοκυπριακής καταγωγής Ντέμη Χασάμπη να αποχωρεί από τον διευθυντικό του ρόλο για να αναλάβει τη θέση του προέδρου. Την ίδια ώρα, αρκετά ηγετικά στελέχη πίσω από το μοντέλο Gemini, αποχώρησαν από την εταιρεία συμπεριλαμβανομένου του βετεράνου μηχανικού Τζεφ Ντιν, μετά από 27 χρόνια πορείας.

«Αποφάσισα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να παραδώσω τις καθημερινές λειτουργικές μου ευθύνες στην Google DeepMind, ώστε να έχω τον χρόνο και τον χώρο να επικεντρωθώ στη συνολική εικόνα και να βοηθήσω να επηρεάσω ό,τι πρόκειται να συμβεί όσο το δυνατόν καλύτερα», ανέφερε ο Χασάμπης.

Στον τεχνολογικό... αντίποδα η Nvidia σημείωσε άνοδο 3,43% μετά τα σχόλια του Έλον Μασκ, ότι η SpaceX και η xAI θα αγοράσουν αποκλειστικά επεξεργαστές (GPUs) της Nvidia για τις ανάγκες των προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης τους, καθώς τους θεωρεί τους καλύτερους στην αγορά. Η μετοχή σημείωσε την πέμπτη σερί νικηφόρα ημέρα.

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σταθερές μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και το Ομάν εργάζονται πάνω σε μια συμφωνία για τον έλεγχο της κυκλοφορίας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα σήμερα ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν. «Θα μπορούσε να συμβεί. Αύριο ή μεθαύριο», δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Disney ενισχύθηκε 3,6% καθώς ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους, ανακοινώνοντας προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 2,06 δολαρίων, έναντι εκτίμησης 1,86 δολαρίων. Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε μία παγκόσμια συμφωνία με το TikTok, η οποία θα φέρει στο Disney περιεχόμενο δημιουργημένο από θαυμαστές της εταιρείας μέσω της πλατφόρμας.

Η μετοχή της Eli Lilly έκλεισε υψηλότερα κατά 4,7%, αφού τα κέρδη και τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις χάρη στην αυξημένη ζήτηση για τα Zepbound και Mounjaro, με την εταιρεία να αναβαθμίζει το outlook για το σύνολο του έτους. Πλέον, η φαρμακευτική αναμένει τα έσοδα του 2026 να διαμορφωθούν μεταξύ 85 και 87 δισ. δολαρίων έναντι προηγούμενης πρόβλεψης που κυμαινόταν μεταξύ 82 και 85 δισ. δολαρίων.

Όσο αφορά την αγορά εργασίας, με σημαντικό ρυθμό επιβραδύνθηκαν οι προσλήψεις στις ιδιωτικές εταιρείες των ΗΠΑ τον Ιούλιο, με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των θέσεων εργασίας να προέρχεται από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Συγκεκριμένα, η αύξηση των θέσεων εργασίας εκτός γεωργίας, εξαιρουμένης του κυβερνητικού τομέα, ανήλθε σε 44.000 νέα μισθολόγια τον Ιούλιο, αισθητά χαμηλότερες από τις αναθεωρημένες 95.000 του Ιουνίου όπως αναφέρουν τα στοιχεία της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP. Η μέτρηση έχασε κατά πολύ την εκτίμηση του Dow Jones για 75.000 προσλήψεις.