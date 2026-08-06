Coca-Cola HBC: Γιατί το 2026 αποδεικνύεται έτος ορόσημο - Η αλλαγή στρατηγικής και οι νέες ευκαιρίες

Νέα αναπτυξιακή στρατηγική υιοθετεί από φέτος ο όμιλος, ρίχνοντας το βάρος στην ενίσχυση του όγκου πωλήσεων. Βλέπει ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται

Έτος ορόσημο αποδεικνύεται για την Coca-Cola HBC το 2026. Και όχι άδικα. Όπως αποκάλυψε η διοίκηση του ομίλου, την τρέχουσα χρονιά η Coca-Cola HBC έχει υιοθετήσει μια διαφορετική αναπτυξιακή στρατηγική, επιχειρώντας να ανατρέψει τις ισορροπίες αρκετών ετών.

Μετά από αρκετό διάστημα όπου οι ανατιμήσεις τροφοδοτούσαν την ενίσχυση των εσόδων του ομίλου, ήρθε η ώρα εφέτος τον ρόλο αυτόν να αναλάβει η αύξηση του όγκου των πωλήσεων. Η αρχή έγινε ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπου τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,6%, λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

«(Εφέτος) είναι η χρονιά όπου και οι τρεις καταλύτες της ανάπτυξης -όγκος, τιμή και μείγμα προϊόντων - πρέπει να αποδώσουν. Στον αλγόριθμο όμως αυτής της χρονιάς, ο όγκος αναμένεται να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος», αποκάλυψε χαρακτηριστικά η διοίκηση του ομίλου, υπό τους κ.κ. Zoran Bogdanovic και Αναστάση Σταμούλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Chief Financial Officer, αντίστοιχα, στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2026. «Εφέτος δίνουμε συνειδητά μεγαλύτερη προτεραιότητα στον όγκο πωλήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε την τιμολόγηση ή το μείγμα προϊόντων», εξήγησαν.

Πού «βλέπει» ευκαιρίες

Κληθείσα να απαντήσει σε ποιες πτυχές της δραστηριότητας του ομίλου αναδύονται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, η διοίκηση ήταν σαφής. «Βλέπουμε πολλές ευκαιρίες σε όλες τις αγορές και όλες τις κατηγορίες όπου δραστηριοποιούμαστε», τόνισαν χαρακτηριστικά οι Bogdanovic και Σταμούλης, κάνοντας, δε, ειδική μνεία στο κανάλι HORECA.

Σχετικά με τις επιδόσεις του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, η διοίκηση εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένη, εξηγώντας πως μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ο όμιλος κατόρθωσε να αυξήσει τα μερίδια στις αγορές και κατηγορίες που δραστηριοποιείται, να ενισχύσει την ανάπτυξη σε όγκους, αλλά και να υλοποιήσει μια σειρά από σημαντικές επενδύσεις που επιβεβαιώνουν την ικανότητά του να προσφέρει καταναλωτικές επιλογές που καλύπτουν ένα 24/7 χαρτοφυλάκιο κατανάλωσης.

Λέει «ναι» σε νέες προϊοντικές κατηγορίες

Την ίδια ώρα, παραμένουν ανοιχτά τα ραντάρ της Coca-Cola HBC για την είσοδό της σε νέες προϊοντικές κατηγορίες, καθώς η επέκταση του χαρτοφυλακίου της παραμένει ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής της στρατηγικής. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η Coca-Cola HBC εξετάζει σοβαρά την επέκτασή της σε μια νέα κατηγορία, αυτή των πρωτεϊνούχων ροφημάτων (protein beverages).

«Τα πρωτεϊνούχα είναι μια από τις κατηγορίες που συζητούμε με την The Coca-Cola Company», δήλωσαν χαρακτηριστικά οι Bogdanovic και Σταμούλης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψουν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα σχέδιά τους.

Το mega deal στην Αφρική

Στις 21 Οκτωβρίου 2025 η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από τις The Coca-Cola Company και Gutsche Family Investments, έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων. Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέου εργαλείου bridge financing και μετοχών της Coca-Cola HBC ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής εντός περιόδου έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η εξαγορά μαμούθ των 2,6 δισ. δολαρίων αναμένεται να οδηγήσει σε έναν πανίσχυρο όμιλο με παρουσία σε 43 αγορές σε Ευρώπη και Αφρική και εκτιμώμενα έσοδα άνω των 14 δισ. Ο νέος όμιλος θα καταστεί ο μεγαλύτερος εμφιαλωτής της αφρικανικής ηπείρου και θα εξυπηρετεί έναν πληθυσμό άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, καλύπτοντας από κοινού τις ανάγκες άνω του 50% του πληθυσμού της Αφρικής.

Όπως αποκάλυψε η διοίκηση, η διαδικασία ενοποίησης με την Coca-Cola Beverages Africa προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 75% της εταιρείας τοποθετείται χρονικά μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί από τις κατά τόπους αρχές ανταγωνισμού, τέσσερις από τις έξι εγκρίσεις που απαιτούνται. Μέσα, δε, στον Ιούλιο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής εισηγήθηκε την έγκριση της συναλλαγής από το Δικαστήριο υποθέσεων ανταγωνισμού, υπό συγκεκριμένους όρους.

«Εργαζόμαστε εντατικά για την ενοποίηση με τη CCBA. Όλες οι ομάδες του ομίλου εργάζονται για την ενσωμάτωση. Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία, όπως έχουμε ξαναπεί. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα από τις αγορές της Αφρικής. Θέλουμε να επενδύσουμε στην ανάπτυξη», σημείωσε χαρακτηριστικά λίγο νωρίτερα η διοίκηση.

Πιέσεις στο δεύτερο εξάμηνο

Ωστόσο, ο όμιλος αναμένει ένα απαιτητικό δεύτερο εξάμηνο, προβλέποντας αυξημένες πιέσεις στο κόστος παραγωγής, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας στη σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων που σημειώνονται στη Μέση Ανατολή.

Η διοίκηση παραδέχθηκε ότι η επιβάρυνση στο κόστος πωληθέντων αναμένεται να είναι υψηλότερη στο δεύτερο εξάμηνο σε σχέση με το πρώτο, καθώς αρχίζουν να αποτυπώνονται οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και άλλων εισροών. Ωστόσο, όπως εξήγησαν, ο όμιλος παραμένει αντισταθμισμένος σε ποσοστό άνω του 85% ως προς τις βασικές πρώτες ύλες, περιορίζοντας την έκθεσή του στις διακυμάνσεις των τιμών.

Παράλληλα, υπενθύμισαν ότι το δεύτερο εξάμηνο θα είναι συγκριτικά πιο απαιτητικό και λόγω της διαφορετικής κατανομής των ημερών πώλησης σε ορισμένες αγορές.

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

Η Coca-Cola HBC επικεντρώνεται ταυτόχρονα στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, με τη διοίκηση να αναφέρεται σε λειτουργίες που μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα των αποφάσεων.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθά να είμαστε ταχύτεροι, εξυπνότεροι και πιο αποδοτικοί. Προσπαθούμε να είμαστε πειθαρχημένοι και να εστιάζουμε εκεί όπου πραγματικά δημιουργείται αξία», τόνισε η διοίκηση. Όπως αποκάλυψε μάλιστα, ο όμιλος έχει ήδη δημιουργήσει εσωτερικό Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Καινοτομίας (AI and Digital Innovation Council), στο οποίο συνεργάζονται οι επιχειρησιακές και οι τεχνολογικές ομάδες για να ιεραρχούν τις εφαρμογές που μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Παρά το απρόβλεπτο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον και με δεδομένο ότι ο όμιλος κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Coca-Cola HBC προχώρησε σε αναβάθμιση του guidance για το σύνολο του 2026.

Πλέον ο όμιλος προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση στο ανώτερο όριο του εύρους 6% με 7%, καθώς και αύξηση των λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση στο εύρος 8% με 10%, έναντι προηγούμενου εύρους 7% με 10%.