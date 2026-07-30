Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο Πλωμάρι Λέσβου - Χωρίς ενεργό μέτωπο

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες περίπου στις 14.00 σε απορρίμματα και ξερά χόρτα στο Πλωμάρι Λέσβου.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες περίπου στις 14.00 σε απορρίμματα και ξερά χόρτα στο Πλωμάρι Λέσβου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ενιαίο ενεργό μέτωπο ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε αυξημένη επιφυλακή και ετοιμότητα υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 6 μποφόρ με ριπές στα 7 μποφόρ. Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Επίσης, συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Παράλληλα σε ετοιμότητα παραμένουν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες εκδόθηκαν δύο μηνύματα μέσω του 112 το πρώτο στις 14:13 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και το δεύτερο στις 16:58 για απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στο Πλωμάρι προς παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση προς Άγιο Ισίδωρο.

Σημειώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ