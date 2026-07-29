Φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου - Μήνυμα 112 για εκκένωση Σαχτουρίων και Μελάμπων

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα.

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λίγο μετά τις 15:30 για τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες να απομακρυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Την ίδια ώρα, ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, συνδράμοντας το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα, για την παρακολούθηση του μετώπου και τον συντονισμό των δυνάμεων.

Στις 15:37 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη ενώ είχε προηγηθεί στις 15:25 μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Κρύα Βρύση προς το Ρέθυμνο και στις 14:35 είχε εκδοθεί το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ