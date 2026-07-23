Τουρκία: Αμετάβλητα για 4η διαδοχική φορά τα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία που παρακολουθεί η TCMB δείχνουν επιβράδυνση της εγχώριας ζήτησης, γεγονός που ασκεί περιοριστική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα.

Αμετάβλητο στα επίπεδα του 37% για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση διατήρησε το βασικό επιτόκιο δανεισμού η Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Τουρκίας (TCMB), επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι η υποκείμενη τάση του πληθωρισμού παρουσίασε μικρή αποκλιμάκωση τον Ιούνιο, ωστόσο οι πρόδρομοι δείκτες υποδηλώνουν νέα επιτάχυνση τον Ιούλιο, διατηρώντας αυξημένους τους πληθωριστικούς κινδύνους για την τουρκική οικονομία.

Σύμφωνα με την TCMB, η αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων είναι συμβατή με τις εξελίξεις που καταγράφονται και σε άλλες οικονομίες της Ασίας, καθώς οι διεθνείς τιμές της ενέργειας επέστρεψαν κοντά στα υψηλά τους μετά την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία που παρακολουθεί η TCMB δείχνουν επιβράδυνση της εγχώριας ζήτησης, γεγονός που ασκεί περιοριστική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα.

Παρά τις ενδείξεις επιβράδυνσης, η κεντρική τράπεζα επανέλαβε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε περιοριστικά επίπεδα έως ότου επιτευχθεί η σταθερότητα των τιμών, απορρίπτοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής για τη στήριξη της ανάπτυξης.

Παράλληλα, η TCMB υπογράμμισε τη δέσμευσή της να προστατεύσει τη σταθερότητα της τουρκικής λίρας, η οποία είχε δεχθεί πιέσεις τον Μάιο, μετά την απομάκρυνση του ηγέτη της τουρκικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, από τα δικαστήρια της χώρας.