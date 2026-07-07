Τραμπ: Η Γροιλανδία θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, όχι της Δανίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η Γροιλανδία θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, όχι της Δανίας, στο περιθώριο της Συνόδου των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η Γροιλανδία θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, όχι της Δανίας, στο περιθώριο της Συνόδου των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

⁠Οι ισχυρισμοί του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν ή να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη Γροιλανδία, μια ημιαυτόνομη περιοχή της Δανίας, πυροδότησαν εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Κοπεγχάγη, δύο ιδρυτικά μέλη του ΝΑΤΟ και ευρύτερα στην Ευρώπη.

«Θα έπρεπε να ελέγχεται από τις ΗΠΑ, όχι από τη Δανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους σημείωσε πως το θέμα του ελέγχου της Γροιλανδίας έχει επιβαρύνει σχέσεις των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ.

«Αυτό έπληξε τη σχέση μου με το ΝΑΤΟ, διότι η Γροιλανδία δεν βοηθά τη Δανία. Η Δανία δεν ξοδεύει χρήματα για να βοηθήσει πραγματικά τη Γροιλανδία, όμως είναι ένα σημαντικό κομμάτι για τις ΗΠΑ και είναι περικυκλωμένη από κινεζικά πλοία και ρωσικά πλοία και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», τόνισε.

«Δεν θα συμφωνούσαν με αυτό και με όλα τα χρήματα που ξοδεύουμε για να τους βοηθήσουμε με τη Ρωσία».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε τον Ιούνιο ότι οι συζητήσεις με τη Δανία και τη Γροιλανδία συνεχίζονται σε μηνιαία βάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ