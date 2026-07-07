Ευρωαγορές: Πτώση στο ταμπλό με φόντο τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Με πτώση έκλεισαν τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, καθώς οι επενδυτές έστρεψαν την προσοχή τους στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Με πτώση έκλεισαν τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, καθώς οι επενδυτές έστρεψαν την προσοχή τους στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναμένοντας τυχόν νέες αποφάσεις όσο αφορά τις δαπάνες στον αμυντικό τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Stoxx 600 κατέγραψε απώλειες 0,65% στις 646,29 μονάδες, με τους κλάδους να σημειώνουν μεικτά πρόσημα. Οι μετοχές τεχνολογίας έχασαν 3,52% «πληγώνοντας» τον πανευρωπαϊκό δείκτη, ενώ οι εταιρείες βιομηχανικών προϊόντων υποχώρησαν κατά 2,37%. Αντίθετα, οι εταιρείες οικιακών ειδών ηγήθηκαν των κερδών, σημειώνοντας άνοδο 1,63%, ενώ οι μετοχές υγειονομικής περίθαλψης σημείωσαν άνοδο 1,3%.

Ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ηγήθηκε των απωλειών χάνοντας -1,27% στις 25.489 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,51% στις 8.436 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κινήθηκε αντίθετα, με άνοδο 0,13% στις 10.665 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατρακύλησε 0,95% στις 52.455 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο IBEX 35 έχασε 0,22% στις 19.640 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Siemens Energy ήταν το μεγαλύτερο βαρίδι για τον Stoxx 600 καθώς υποχώρησε σχεδόν 9%, μετά την υποβάθμιση της αξιολόγησης του κατασκευαστή εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης από τη χρηματιστηριακή εταιρεία Barclays από «equal-weight» σε «underweight».

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου, υποχώρησαν σχεδόν 2,5% καθώς οι επενδυτές ανέμεναν ίσως μεγαλύτερες συμφωνίες από τα περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες αντι-drone που θα επενδύσουν οι Σύμμαχοι τα επόμενα πέντε χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στο οικονομικό μέτωπο, η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 0,9% τον Μάιο, ενώ οι τιμές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 0,6% τον Ιούνιο. Επιπλέον, το εμπορικό ισοζύγιο της Γαλλίας για τον Μάιο ανήλθε σε 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ.