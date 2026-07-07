Ευρωαγορές: Πτώση στο ταμπλό με φόντο τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Με πτώση έκλεισαν τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, καθώς οι επενδυτές έστρεψαν την προσοχή τους στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναμένοντας τυχόν νέες αποφάσεις όσο αφορά τις δαπάνες στον αμυντικό τομέα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Stoxx 600 κατέγραψε απώλειες 0,65% στις 646,29 μονάδες, με τους κλάδους να σημειώνουν μεικτά πρόσημα. Οι μετοχές τεχνολογίας έχασαν 3,52% «πληγώνοντας» τον πανευρωπαϊκό δείκτη, ενώ οι εταιρείες βιομηχανικών προϊόντων υποχώρησαν κατά 2,37%. Αντίθετα, οι εταιρείες οικιακών ειδών ηγήθηκαν των κερδών, σημειώνοντας άνοδο 1,63%, ενώ οι μετοχές υγειονομικής περίθαλψης σημείωσαν άνοδο 1,3%.
Ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ηγήθηκε των απωλειών χάνοντας -1,27% στις 25.489 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,51% στις 8.436 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κινήθηκε αντίθετα, με άνοδο 0,13% στις 10.665 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατρακύλησε 0,95% στις 52.455 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο IBEX 35 έχασε 0,22% στις 19.640 μονάδες.
Στο ταμπλό, η μετοχή της Siemens Energy ήταν το μεγαλύτερο βαρίδι για τον Stoxx 600 καθώς υποχώρησε σχεδόν 9%, μετά την υποβάθμιση της αξιολόγησης του κατασκευαστή εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης από τη χρηματιστηριακή εταιρεία Barclays από «equal-weight» σε «underweight».
Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου, υποχώρησαν σχεδόν 2,5% καθώς οι επενδυτές ανέμεναν ίσως μεγαλύτερες συμφωνίες από τα περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες αντι-drone που θα επενδύσουν οι Σύμμαχοι τα επόμενα πέντε χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.
Στο οικονομικό μέτωπο, η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 0,9% τον Μάιο, ενώ οι τιμές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 0,6% τον Ιούνιο. Επιπλέον, το εμπορικό ισοζύγιο της Γαλλίας για τον Μάιο ανήλθε σε 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ.