Άλμα 2,5% για πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Το Brent σημείωσε άνοδο 2,58%, στα 73,85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε 2,52%, στα 70,28 δολάρια το βαρέλι.

Ράλι πάνω από 2% την Τρίτη σημείωσε το πετρέλαιο, μετά από τις επιθέσεις σε πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες αναζωπύρωσαν φόβους για διαταραχές στη ναυτιλία μέσω της κρίσιμης διαδρομής διαμετακόμισης ενέργειας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο 2,58%, στα 73,85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate ενισχύθηκε 2,52%, στα 70,28 δολάρια το βαρέλι.

«Το κυρίαρχο θέμα σήμερα είναι τα πλοία που δέχονται πυρά στα Στενά του Ορμούζ», υπογράμμισε ο αναλυτής της Saxo Bank, Όλε Χάνσεν. «Αυτό επαναφέρει στην τιμή κάποιο γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου. Δεν συγκρίνεται πολύ με αυτό που έχουμε δει στο παρελθόν, αλλά είναι ο κύριος παράγοντας πίσω από την προσφορά στην αγορά» επεσήμανε μιλώντας στο Reuters.

Ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς LNG του Κατάρ και ένα τάνκερ αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας υπέστησαν ζημιές κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους σε πλοία στην πλωτή οδό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η Τεχεράνη φέρει την πλήρη νομική ευθύνη για την επίθεση και τυχόν ζημιές ή συνέπειες που προέκυψαν.

Είναι η πρώτη φορά που ένα πλοίο μεταφοράς LNG από το Κατάρ, μεσολαβητή στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, έχει πληγεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. «Είναι σαφές ότι ο κίνδυνος παραμένει», εξήγησε ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες πρέπει ακόμη να αξιολογήσουν εάν αξίζει τον κόπο ή όχι να ναυλώσουν πετρελαιοφόρα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι συνομιλίες για την επίτευξη τελικής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον δεν θα πραγματοποιηθούν εάν συνεχιστούν οι απειλές των ΗΠΑ, διεμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να «τελειώσει τη δουλειά» εκτός εάν επιτευχθεί deal. Οι επενδυτές παρακολουθούν τις συνομιλίες και τις επιπτώσεις τους στη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία πριν από την έναρξη του πολέμου μετέφεραν το 1/5 της παγκόσμιας ημερήσιας προσφοράς πετρελαίου και LNG.

«Οι νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για τις επιθέσεις σε πλοία θα μπορούσαν να μειώσουν τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή», εξήγησε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο. Η Societe Generale ανέφερε ότι η αγορά πετρελαίου αναμένεται να επιτύχει πλεόνασμα από έλλειμμα στα τέλη του 2026 και έως το 2027, καθώς η αύξηση της προσφοράς ξεπερνά την πιο αργή άνοδο της ζήτησης.

Η γαλλική τράπεζα υποβάθμισε τις προβλέψεις της για την τιμή του «μαύρου χρυσού» στα 75 δολάρια το βαρέλι για το δ' τρίμηνο του 2026 από 83 δολάρια και σε μέσο όρο 73 δολάρια το βαρέλι το 2027 από 79 δολάρια, προσθέτοντας ότι τα αποθέματα θα πρέπει σταδιακά να ανασυσταθούν, αν και η μεταβλητότητα είναι πιθανό να παραμείνει υψηλή ενώ η Σαουδική Αραβία εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης της χωρητικότητας του αγωγού αργού της προς τις δυτικές ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.