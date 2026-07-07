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Πυροσβεστική: 37 φωτιές σε 24 ώρες

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Πυροσβεστική: 37 φωτιές σε 24 ώρες
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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι 34 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι δυνάμεις επιχειρούν ακόμη σε 3.

Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 34 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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tags:
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
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