Τραμπ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διευθετηθεί, αν όλα πάνε καλά σύντομα

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πως ελπίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διευθετηθεί σύντομα.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πως ελπίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διευθετηθεί σύντομα.

«Είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία με τον πρόεδρο Πούτιν», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα.

«Είχαμε μια μακρά συνομιλία, διήρκησε πολύ. Και μίλησα επίσης με τον πρόεδρο Ζελένσκι ακριβώς μετά. Νομίζω πως και οι δύο θέλουν να πετύχουν μια συμφωνία. Είναι κρίμα διότι πήρε τόσο χρόνο, όμως νομίζω πως θα το διευθετήσουμε, αν όλα πάνε καλά, σύντομα».

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ αύριο, κι ενώ η Ουκρανία εδώ και μήνες έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον του ρωσικού ενεργειακού τομέα, την ώρα που οι μαζικές επιθέσεις της Μόσχας είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 50 ανθρώπων στο Κίεβο μονάχα τον Ιούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ