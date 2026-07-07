Iσχυρή αύξηση πωλήσεων και νέα ιστορικά υψηλά σε βασικούς τομείς δραστηριότητας κατέγραψε η Lamda Development στο α’ τρίμηνο του 2026.

Iσχυρή αύξηση πωλήσεων και νέα ιστορικά υψηλά σε βασικούς τομείς δραστηριότητας κατέγραψε η Lamda Development στο α’ τρίμηνο του 2026.

Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 143 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 35% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στα εμπορικά κέντρα, όπου το Operating Malls EBITDA διαμορφώθηκε σε νέο ρεκόρ, στα 24,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση.

Επίσης, νέο ρεκόρ κατέγραψε και το EBITDA της Μαρίνας Φλοίσβου, το οποίο ανήλθε σε 4,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 12% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2025.

Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού ήταν άνω του 1,7 δισ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου μέχρι την 31.05.2026 με το 87% από τις 671 κατοικίες του Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί.

Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου ξεπέρασε τα 3,8 δισ ευρώ. ενώ τα συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα 831 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε:

«Το Α’ τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία της LAMDA Development. Οι βασικοί πυλώνες του Ομίλου συνεχίζουν την ισχυρή απόδοσή τους καταγράφοντας νέα ρεκόρ. Η ρευστότητα παραμένει υψηλή και η μόχλευση χαμηλή, ενώ η πρόοδος στο Ελληνικό είναι ουσιαστική και μετρήσιμη με τα πρώτα έργα να μπαίνουν στο στάδιο παράδοσης. Η αυξημένη δραστηριότητα στα έργα υποδομών επιβαρύνει μεν, προσωρινά τα αποτελέσματα, αλλά αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για τη μετάβαση από τον σχεδιασμό και τις πωλήσεις στην παράδοση των έργων. Προτεραιότητά μας είναι η συνέπεια στην ποιοτική εκτέλεση, ο έλεγχος κόστους και η δημιουργία μακροχρόνιας αξίας.»

Εμπορικά Κέντρα

Τα τέσσερα (4) Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία κατέγραψαν Operating EBITDA €22,7εκ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Το Operating Malls EBITDA προσαρμοσμένο για μεταχρεώσεις εξόδων διοικητικής υποστήριξης και λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών ύψους €2,2εκ, ανήλθε στα €24,9εκ, αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από στάθμευση κατά 8% για την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της επισκεψιμότητας (+5% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2025), καθώς και από την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού στον συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων, ο οποίος ανήλθε

σε €187εκ για την ίδια περίοδο.

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 70% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 76% του GLAστη Riviera Galleria, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών brands για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα εμβληματικά έργα.

Οι εργασίες σκυροδέτησης στη Riviera Galleria έχουν ολοκληρωθεί, ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (MEP) και οι εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων προχωρούν. Στο The Ellinikon Mall, η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενώ οι εργασίες ξεκινήσαν το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 31.03.2026 ανήλθε σε €1,8δις, με την αξία των 4 Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία, στα €1,4δις.

Μαρίνα Φλοίσβου

Η Μαρίνα του Φλοίσβου συνέχισε την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €6,3εκ, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα €4,5εκ. Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερή υψηλή ζήτηση για τη Μαρίνα του Φλοίσβου, η οποία καταγράφει μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού, στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, καθώς και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις των τελών ελλιμενισμού.

Ενώ η Μαρίνα του Φλοίσβου συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα σταδιακής μείωσης του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού, στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών. Η Μαρίνα Αγίου Κοσμά, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του παρακείμενου συγκροτήματος Riviera alleria, ενός εμβληματικού προορισμού για premium brands, αναμένεται, με την ολοκλήρωση των έργων, να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ενίσχυσης των εσόδων του Ομίλου.

Ελληνικό

Αναφορικά με το Έργο στο Ελληνικό, τα σημαντικότερα επιτεύγματα μέχρι σήμερα είναι τα εξής:

Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι την 31.05.2026 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σε 585 διαμερίσματα δηλαδή στο 87% του συνόλου στις 31.05.2026. Επιπλέον, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις ανήλθαν σε €87εκ το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 33% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αναδεικνύοντας τη συνεχόμενη δυναμική των πωλήσεων και αυξανόμενη συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων στα αποτελέσματά μας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους €14εκ από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως από πωλήσεις

γραφειακών χώρων).

Ως αποτέλεσμα της εμπορικής αυτής επιτυχίας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 31.05.2026 ξεπέρασαν τα €1,7δις. Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο Έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα €614εκ την 31.03.2026 (έναντι €567εκ την 31.12.2025), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού €232εκ.

Ο Riviera Tower έφτασε στον 50ό όροφο, ολοκληρώνοντας την ανέγερση του στο τελικό του ύψος των 200 μέτρων. Παράλληλα, η ολοκλήρωση του 44ου ορόφου, τον Μάρτιο, οδήγησε στην πλήρη είσπραξη συμβατικής πληρωμής ύψους περίπου €60 εκατ., ενισχύοντας σημαντικά τις ταμειακές ροές της Εταιρείας.

Τον Φεβρουάριο του 2026, η Εταιρεία αποδέχτηκε δεσμευτική προσφορά για την πώληση δύο οικοπέδων στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2», έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €41,5εκ, που αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα €2.650 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2026 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού €126εκ, με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών, από την έναρξη του έργου έως την 31.03.2026, να διαμορφώνεται πλέον στα €1,115εκ.