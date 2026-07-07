Μερτς: Καλά νέα για την ασφάλεια και την οικονομία η συμφωνία Καναδά - Γερμανίας για 12 υποβρύχια

Ως «καλά νέα για την ασφάλεια και για την οικονομία» της Γερμανίας περιέγραψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την συμφωνία με τον Καναδά για την αγορά υποβρυχίων από την γερμανική Thussenkrupp Marine Systems (TKMS).

Ως «καλά νέα για την ασφάλεια και για την οικονομία» της Γερμανίας περιέγραψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την συμφωνία με τον Καναδά για την αγορά υποβρυχίων από την γερμανική Thussenkrupp Marine Systems (TKMS), σε συνεργασία και με εταιρία της Νορβηγίας. Ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, επανέλαβε τη θέση του υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής πτέρυγας της Συμμαχίας και ζήτησε να σταλεί από την 'Αγκυρα «ένα μήνυμα ενότητας και δύναμης», με αποδέκτη τη Μόσχα.

Η ανάθεση της σύμβασης για την κατασκευή 12 υποβρυχίων - ύψους έως και 62 δισεκατομμυρίων ευρώ - είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια οικονομική επιτυχία, τόνισε ο κ. Μερτς: «Χτίζουμε ένα πιο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ και αυτό το στηρίζουμε και με την αμυντική μας βιομηχανία», πρόσθεσε και έκανε λόγο για «μια από τις μεγαλύτερες - αν όχι τη μεγαλύτερη - συμβάσεις εξοπλιστικών στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας» και για «ισχυρό μήνυμα υπέρ της διατλαντικής συνεργασίας και της εμβάθυνσης της αμυντικής σύμπραξης Καναδά, Γερμανίας και Νορβηγίας».

Αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει απόψε στην 'Αγκυρα και στην κατάσταση στην Ουκρανία, ο καγκελάριος υπογράμμισε ότι «κάθε μέρα η Μόσχα δοκιμάζει την αποφασιστικότητά μας» και ζήτησε «να στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας και δύναμης, να έχουμε ένα "πνεύμα της 'Αγκυρας"».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ