Ιδρυτικό Μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Άμυνα και Ασφάλεια (DSRB) η Ελλάδα

Η ένταξη της Ελλάδας ως ιδρυτικού μέλους της Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη τόσο για τη χώρα, όσο και για την διεθνή αρχιτεκτονική χρηματοδότησης άμυνας και ασφάλειας, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Η ένταξη της Ελλάδας ως ιδρυτικού μέλους της Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη τόσο για τη χώρα, όσο και για την διεθνή αρχιτεκτονική χρηματοδότησης άμυνας και ασφάλειας, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ). Επισημαίνουν ότι η DSRB αποτελεί την πρώτη παγκόσμια πολυμερή αναπτυξιακή τράπεζα αποκλειστικά προσανατολισμένη στην άμυνα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.

Η δημιουργία της αποσκοπεί να καλύψει ένα κενό στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, προσφέροντας έναν εξειδικευμένο θεσμικό μηχανισμό για τη θωράκιση των κρατών που θα συμμετάσχουν απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές και συμβατικές απειλές. Η νέα αυτή Τράπεζα δημιουργείται με συνολικό κεφάλαιο ύψους 100 εκατ. ευρώ (καταβεβλημένο και απαιτητό / paid-up and callable). Σκοπός της είναι να κινητοποιήσει επιπλέον δημόσια και, κυρίως, ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση έργων που ενισχύουν:

-Την άμυνα και την ασφάλεια

-Την τεχνολογική υπεροχή και την καινοτομία

-Τις κρίσιμες υποδομές

-Την ανθεκτικότητα των συμμετεχουσών χωρών

Σημειώνεται ότι η DSRB δεν υποκαθιστά τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ταμεία και χρηματοδοτικά προγράμματα κινητοποιώντας πρόσθετα κεφάλαια από τον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα. Η συμμετοχή της Ελλάδας δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και συνολική οικονομία:

Χρηματοδότηση & Καινοτομία: Δημιουργούνται πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους για την ελληνική αμυντική και τεχνολογική βιομηχανία. Διεθνείς Αλυσίδες Αξίας: Ενισχύεται η πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές και αναπτύσσεται ένα σύγχρονο επιχειρηματικό οικοσύστημα στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της κυβερνοασφάλειας και της ανθεκτικότητας.

Ανάπτυξη και Θέσεις Εργασίας: Δημιουργούνται πρόσθετες χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα της άμυνας, φέρνοντας νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα της εξέλιξης αυτής θα διαχυθούν στο σύνολο της οικονομίας.

Η συμμετοχή της Ελλάδας ως ιδρυτικού μέλους της DSRB, τονίζουν κυβερνητικές πηγές ότι αποτελεί μια στρατηγική επιλογή με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σε μια περίοδο βαθιών γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η χώρα μας σταθερά τοποθετείται στον πυρήνα της νέας διεθνούς χρηματοδοτικής αρχιτεκτονικής. Παράλληλα, η συμμετοχή μας στη DSRB υπηρετεί την σταθερή και διαχρονική επιλογή της χώρας μας να συμμετέχει ως πυλώνας σταθερότητας, με καθοριστικό ρόλο στη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια.

Με την κίνηση αυτή, η Ελλάδα επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι μπορεί να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στη διαμόρφωση των νέων γεωπολιτικών ισορροπιών, αλλά και στη δημιουργία των θεσμών που θα στηρίξουν διεθνή ασφάλεια για τις επόμενες δεκαετίες.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν: «Όταν δημιουργούνται νέοι θεσμοί, η επιλογή είναι απλή: είτε κάθεσαι στο τραπέζι όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, είτε περιμένεις να αποφασίσουν άλλοι για σένα.Η συμμετοχή από την αρχή δίνει δικαίωμα συνδιαμόρφωσης της στρατηγικής, μεγαλύτερη επιρροή στις χρηματοδοτήσεις, πρόσβαση σε πληροφορία και δίκτυα συνεργασίας. Η συμμετοχή στη Defense and Resilience Bank είναι ψήφος υπέρ της ασφάλειας, της οικονομικής ανθεκτικότητας και της τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας. Σε μια εποχή όπου οι κίνδυνοι δεν γνωρίζουν σύνορα, η χώρα επιλέγει να βρίσκεται μεταξύ εκείνων που σχεδιάζουν τις λύσεις, αντί να περιορίζεται στο να προσαρμόζεται στις αποφάσεις άλλων. Η συμμετοχή διασφαλίζει μεγαλύτερη επιρροή, περισσότερες ευκαιρίες για την εγχώρια οικονομία και ισχυρότερη προστασία των κρίσιμων υποδομών και των πολιτών».

Επίσης, τονίζουν: «Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με άδειες καρέκλες. Αν μια χώρα, με την οποία έχουμε διαφορές, συμμετέχει σε έναν νέο θεσμό, η δική μας απάντηση δεν μπορεί να είναι η απουσία ή η απόσυρση. Πρέπει να είμαστε παρόντες, να συνδιαμορφώνουμε τους κανόνες, να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας και να διασφαλίζουμε ότι καμία σημαντική απόφαση δεν λαμβάνεται χωρίς τη δική μας φωνή. Η συμμετοχή δεν σημαίνει ταύτιση συμφερόντων. Το ότι συμμετέχουμε στον ίδιο θεσμό δεν σημαίνει ότι συμμεριζόμαστε όλες τις θέσεις των άλλων μελών. Σημαίνει ότι επιλέγουμε να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα μέσα από έναν θεσμό όπου έχουμε βαρύνοντα λόγο και ψήφο ως ιδρυτικό μέλος. Είναι προτιμότερο να είμαστε μέσα παρά έξω».