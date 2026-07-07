QnR: Εξαγόρασε το 51% της πολωνικής E-XIM IT S.A έναντι 6,9 εκατ. ευρώ

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται έως του μέγιστου ποσού των 6.901.790 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί σε πέντε δόσεις.

οριστική συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 51% του μετοχικού κεφαλαίου της E-XIM IT S.A., εταιρείας με έδρα την Πολωνία και εισηγμένης στο NewConnect, την εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου της Βαρσοβίας υπέγραψε η Q&R. Όπως αναφέρει η ελληνική εισηγμένη, η E-XIM IT S.A., ιδρύθηκε το 2014 και αποτελεί μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στην Πολωνία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, με αποκλειστική εξειδίκευση στην πλατφόρμα ServiceNow.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία κατέχει δύο από τις υψηλότερες διαβαθμίσεις συνεργασίας στο παγκόσμιο οικοσύστημα της ServiceNow, ως ServiceNow Elite Partner (Reseller) και ServiceNow Premier Partner (Consulting & Implementation), επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εξειδίκευσής της στην υλοποίηση σύνθετων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.

«Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται έως του μέγιστου ποσού των 6.901.790 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί σε πέντε (5) δόσεις, από τις οποίες οι δύο (2) πρώτες είναι σταθερές ενώ οι υπόλοιπες βασίζονται στην επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών στόχων. Προβλέπεται επίσης, δυνατότητα εξαγοράς υπολοίπου ποσοστού έως 31,62% το 2029» καταλήγει.