TallyBoat: Γυρνά σελίδα το ελληνικό yachting με το νέο e-Ναυλοσύμφωνο

Από μία ψηφιακή υπηρεσία σε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή λειτουργία. Το e-Ναυλοσύμφωνο αποτελεί μόνο ένα μέρος της διαδικασίας.

Η έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Ναυλοσύμφωνο (e-Charter Party) από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών για τον χώρο του επαγγελματικού yachting στην Ελλάδα, τονίζει η TallyBoat Platform.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η νέα αυτή υπηρεσία επιτρέπει την ηλεκτρονική καταχώρηση και διαχείριση των ναυλοσυμφώνων, μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία και εισάγοντας μια νέα ψηφιακή διαδικασία για τις εταιρείες charter.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται, δίχως άλλο, για μια σημαντική πρωτοβουλία που εκσυγχρονίζει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι διαδικασίες αναχώρησης των επαγγελματικών σκαφών, θέτοντας τις βάσεις για μια πιο αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία της αγοράς.

Από μία ψηφιακή υπηρεσία σε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή λειτουργία

Παρότι η νέα εφαρμογή του Υπουργείου ψηφιοποιεί μία συγκεκριμένη κρίσιμη διαδικασία, την απαραίτητη υποβολή του e-Ναυλοσυμφώνου, το modus operandi μιας επαγγελματικής εταιρείας charter εξακολουθεί να περιλαμβάνει πολύ περισσότερα, αφού στην καθημερινή λειτουργία μιας εταιρείας charter προηγούνται και ακολουθούν πολλές ακόμη επιχειρησιακές ενέργειες.

Προκειμένου να είναι ένα charter έτοιμο προς αναχώρηση απαιτείται η σωστή οργάνωση του σκάφους, των επιβατών, του πληρώματος, των απαραίτητων εγγράφων, των στοιχείων του ταξιδιού, των ελέγχων συμμόρφωσης, καθώς και της τελικής έγκρισης αναχώρησης.

Το e-Ναυλοσύμφωνο αποτελεί μόνο ένα μέρος της διαδικασίας

Η TallyBoat ενοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία

Η TallyBoat Platform ενσωματώνει το νέο e-Ναυλοσύμφωνο σε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή ροή εργασίας. Με άλλα λόγια, ολοκληρώνει και ενδυναμώνει τη διαδικασία αυτή, συνδυάζοντας το Monthly Permit, τη μαζική διαχείριση ναυλοσυμφώνων, την αυτόματη ενημέρωση αποτελεσμάτων, την τελική αναχώρηση και την πλήρη οργάνωση των καθημερινών λειτουργιών των εταιρειών charter σε ένα ενιαία οργανωμένο ψηφιακό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η TallyBoat δεν αντικαθιστά το e-Ναυλοσύμφωνο

Στην πράξη, η TallyBoat το επεκτείνει, το οργανώνει και το ενσωματώνει σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό περιβάλλον που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής κάθε charter, καθώς σχεδιάστηκε ως η Ψηφιακή Υποδομή του Yachting Ecosystem, συνδέοντας ανθρώπους, επιχειρήσεις, διαδικασίες και οικονομικές ροές σε ένα κοινό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η υποστήριξη της νέας διαδικασίας του Υπουργείου αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς ένα πλήρως ψηφιοποιημένο, διασυνδεδεμένο και αποτελεσματικό οικοσύστημα για το επαγγελματικό yachting.