Νέες απώλειες για τον χρυσό με φόντο τα πρακτικά Fed

Το ασήμι διολίσθησε 2,6% στα 60,46 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα ενισχύθηκε 0,5% στα 1.639,18 δολάρια και το παλλάδιο κέρδισε 0,1% στα 1.271,33 δολάρια.

Νέα πτώση κατέγραψε ο χρυσός την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές παρακολούθησαν τις κλιμακούμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, οι οποίες οδήγησαν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, και προετοιμάζονται για τα πρακτικά (minutes) της τελευταίας συνεδρίασης της FOMC των ΗΠΑ τον Ιούνιο για καθοδήγηση σχετικά με τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Fed στα επιτόκια.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ απώλεσε 0,6% στα 4.138,39 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Αυγούστου απώλεσαν 0,5% στα 4.148,50 δολάρια. Το ασήμι στην αγορά σποτ διολίσθησε 2,6% στα 60,46 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα ενισχύθηκε 0,5% στα 1.639,18 δολάρια και το παλλάδιο κέρδισε 0,1% στα 1.271,33 δολάρια.

Ο χρυσός έφτασε σε υψηλό δύο εβδομάδων τη Δευτέρα, καθώς τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ώθησαν τις αγορές να περιορίσουν τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων. «Η Fed εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην τιθάσευση του πληθωρισμού - επομένως η διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα φαίνεται να είναι η πιο πιθανή πορεία της», τόνισε ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν πιθανότητα 60% για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, ενώ η προσοχή στρέφεται τώρα στα πρακτικά της συνεδρίασης της FOMC, που θα δημοσιευτούν την Τετάρτη. Στη Μέση Ανατολή, τρία δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ και το Ιράν δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες ειρηνευτικές συνομιλίες, εκτός εάν ο Ντόναλντ Τραμπ σταματήσει τις επανειλημμένες απειλές του για επανέναρξη του πολέμου.

Ο χρυσός συχνά δέχεται πιέσεις όταν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό διατηρούν τα επιτόκια στα ύψη, μειώνοντας την ελκυστικότητα των μη αποδοτικών assets. Εντωμεταξύ, η κεντρική τράπεζα της Κίνας διατήρησε τις αγορές χρυσού για 20ο συνεχόμενο μήνα, με το αποθεματικό της να φτάνει τις 75,44 εκατ. ουγγιές μέχρι τα τέλη Ιουνίου, από 74,96 εκατ. τον Μάιο.