Χρηματιστήριο: Διόρθωση με αυξημένο τζίρο μετά τα αλλεπάλληλα υψηλά

Με αυξημένο τζίρο και εμφανή διάθεση κατοχύρωσης κερδών, μετά τα αλλεπάλληλα υψηλά 17ετίας, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας υποχρεώθηκε την Τρίτη σε διόρθωση, στην πρώτη του πτωτική συνεδρίαση μετά από ένα τετραήμερο ανοδικό σερί. Ξεχώρισε στον FTSE Large Cap η άνοδος της Coca-Cola.

Με αυξημένο τζίρο και εμφανή διάθεση κατοχύρωσης κερδών, μετά τα αλλεπάλληλα υψηλά 17ετίας, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας υποχρεώθηκε την Τρίτη σε διόρθωση, στην πρώτη του πτωτική συνεδρίαση μετά από ένα τετραήμερο ανοδικό σερί.

Τόσο οι τράπεζες όσο και μη τραπεζικά blue chips, αλλά και η πλειονότητα των μετοχών της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, βρέθηκαν υπό πίεση. Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,4 με 50 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 68 σε αρνητικό και 35 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Σε μια συνεδρίαση με συνολικό ημερήσιο τζίρο 367,8 εκατ. ευρώ, η κινητικότητα σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών παρέμεινε έντονη. Πραγματοποιήθηκαν 43 πακέτα συνολικής αξίας 59,87 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 16,3% του συνολικού τζίρου. Η κινητικότητα επικεντρώθηκε στις τραπεζικές μετοχές, στις οποίες διακινήθηκαν πακέτα συνολικής αξίας περίπου 39,2 εκατ. ευρώ. Τη μερίδα του λέοντος απέσπασε η Alpha Bank, με πακέτα συνολικής αξίας περίπου 18,1 εκατ. ευρώ, και ακολούθησε η Τρ. Πειραιώς με 14,5 εκατ. ευρώ. Εκτός τραπεζών, ξεχώρισε η ΔΕΗ, όπου μέσω τεσσάρων πακέτων διακινήθηκαν μετοχές συνολικής αξίας περίπου 11,3 εκατ. ευρώ.

Πέραν των προσυμφωνημένων συναλλαγών, σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, ο απόλυτος πρωταγωνιστής σε επίπεδο τζίρου ήταν και πάλι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που διακίνησε 2,14 εκατ. μετοχές συνολικής αξίας 100,8 εκατ. ευρώ.

Εντός συνόρων, όσο πλησιάζουν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων β’ τριμήνου προς τα τέλη του μήνα, θα πρέπει να αναμένεται αυξημένη κινητικότητα σε μεμονωμένους τίτλους. Στο επίκεντρο παραμένουν οι μετοχές των τραπεζών, για τις οποίες οι αναλυτές της Axia - Alpha Finance προχώρησαν σε ανοδική αναθεώρηση των τιμών-στόχων.

Στο μεταξύ αύριο ανακοινώνει αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο η Lamda Development, για την οποία η Axia - Alpha Finance αναμένει αυξημένα έσοδα 137 εκατ. ευρώ, έναντι 105,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και η τηλεδιάσκεψη της εισηγμένης με αναλυτές, για την περίπτωση που η διοίκηση δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις με την ION.

Εκτός συνόρων, στο γεωπολιτικό μέτωπο ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει να φιλοξενήσει τον Κινέζο Πρόεδρο στις ΗΠΑ γύρω στις 24 Σεπτεμβρίου, χρονικά κοντά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το κλίμα αποκλιμάκωσης στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου, αν και οι εντάσεις στους τομείς της τεχνολογίας και της κανονιστικής πολιτικής εξακολουθούν να υφίστανται.

Στην αγορά πετρελαίου, η τιμή του Brent κινήθηκε σήμερα ανοδικά προς τα 74 δολάρια το βαρέλι, μετά τις αναφορές για πλήγματα από τους Φρουρούς της Επανάστασης σε πλοία που διέρχονταν από το Ορμούζ, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται και τα αποτελέσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη υποχρεώθηκε σε απώλειες άνω του 1%, ο γαλλικός CAC40 κατέγραφε μικρές απώλειες 0,25%, ενώ ο βρετανικός FTSE100 σημείωνε άνοδο 0,40%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό ημέρας, στις 2.541,99 μονάδες με απώλειες 0,72%, έχοντας κινηθεί πτωτικά σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών που υποχώρησε 1,47% στις 2.858,86 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ανοδικά κινήθηκε μόνο η Optima (+0,39%) στα 10,35 ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος, η Eurobank υποχώρησε 1,89% στα 4,32 ευρώ, και ακολούθησαν οι ΕΤΕ και Τρ. Πειραιώς με πτώση 1,72% και 1,69% αντίστοιχα. Με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν οι Credia (-1,20%), Alpha Bank (-0,94%) και Τρ. Κύπρου (-0,70%).

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 2,22% για την Coca-Cola HBC στα 59,90 ευρώ, ωστόσο σε θετικό έδαφος ακολούθησαν, πέραν της Optima, μόνο οι ΕΥΔΑΠ (+0,84%) και ElvalHalcor (+0,40%). Για τον ΟΤΕ η συνεδρίαση έκλεισε χωρίς μεταβολή στα 19,50 ευρώ.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι τίτλοι των Cenergy (-2,42%) και Lamda Development (-1,73%). Ακολούθησαν οι Motor Oil (-1,66%), Τιτάν (-1,44%), Aktor (-1,38%), Metlen (-1,37%), Viohalco (-1,36%), Helleniq Energy (-0,91%), ΔΕΗ (-0,41%), Jumbo (-0,34%), ΔΑΑ (-0,28%), Aegean (-0,23%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,17%) και Allwyn (-0,11%).