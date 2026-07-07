Spoiler Alert: Ο βαθμός των Πανελληνίων δεν ορίζει το πόσο έξυπνος ή πετυχημένος θα γίνεις

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Η στιγμή που ανακοινώνονται οι βαθμοί των Πανελληνίων είναι, χωρίς υπερβολή, το απόλυτο εθνικό μας δράμα. Το άγχος χτυπάει κόκκινο, τα τηλέφωνα από θείους και γιαγιάδες παίρνουν φωτιά, και ξαφνικά νιώθεις ότι η αξία σου ως άνθρωπος κρίνεται από ένα τετραψήφιο νούμερο.

Μας έχουν μάθει να πιστεύουμε ότι αν γράψεις καλά πέτυχες στη ζωή, ενώ αν «πατώσεις» καταστράφηκες. Spoiler alert: Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που σου έχουν πει ποτέ. Ο βαθμός σου είναι απλά ένα εισιτήριο για ένα συγκεκριμένο λεωφορείο, όχι ο προορισμός της ζωής σου.

Γιατί οι Πανελλήνιες δεν μετράνε το I.Q. σου

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: Τι εξετάζουν πραγματικά αυτές οι εξετάσεις; Την ικανότητά σου να αποστηθίζεις τεράστιους όγκους πληροφοριών, να διαχειρίζεσαι την πίεση και να αποδίδεις σαν ρομποτάκι μέσα σε ένα τρίωρο.

Αυτό που ΔΕΝ εξετάζουν είναι η κριτική σου σκέψη, η δημιουργικότητα, η συναισθηματική σου νοημοσύνη (EQ) και η ικανότητά σου να λύνεις πρακτικά προβλήματα της καθημερινότητας.

Αν έπαθες ένα blackout, αν είχες πονοκέφαλο ή αν έπεσαν περίεργα θέματα, δεν έγινες ξαφνικά λιγότερο έξυπνος μιας και η ευφυΐα… δεν εγκλωβίζεται σε ένα μηχανογραφικό.

Το πανεπιστήμιο είναι η αρχή, όχι το τέλος

Υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση: πολλοί πιστεύουν ότι το πανεπιστήμιο, ειδικά το δημόσιο, είναι ο μοναδικός δρόμος. Κι όμως, οι επιλογές σήμερα είναι περισσότερες από ποτέ.

Αν, για παράδειγμα, δεν έγραψες όσο ήθελες αλλά ξέρεις τι σου αρέσει, μπορείς να σπουδάσεις στο ιδιωτικό κολλέγιο mediterranean college ή ακόμα και σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, επιλογές που προσφέρουν σπουδές υψηλότερου επιπέδου από πολλά ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας, σύγχρονα προγράμματα και διασύνδεση με την αγορά εργασίας, χωρίς το άγχος των μορίων. Σημασία δεν έχει το πώς ξεκινάς, αλλά το πόσο όρεξη έχεις να κυνηγήσεις αυτό που αγαπάς στην πράξη.

Στην αγορά εργασίας δεν ζητάνε βαθμολογία Φυσικής

Και, μεταξύ μας, όταν βγεις στον πραγματικό κόσμο και αρχίσεις να ψάχνεις δουλειά, κανένας εργοδότης δεν πρόκειται να σε ρωτήσει πόσο έγραψες στην Ιστορία ή στη Χημεία Κατεύθυνσης.

Η αγορά εργασίας έχει αλλάξει ριζικά και αυτό που μετράει πλέον είναι τα λεγόμενα soft skills: η προσαρμοστικότητα, η επικοινωνία, το να μπορείς να δουλέψεις σε ομάδα και, κυρίως, το πείσμα σου να εξελίσσεσαι.

Το πιο σημαντικό που πρέπει να κατανοήσεις σε αυτή τη φάση είναι ότι η επαγγελματική σου επιτυχία δεν είναι μια ευθεία γραμμή - ανθρωποι που δεν πέρασαν πουθενά ή που παράτησαν το πανεπιστήμιο, μεγαλουργούν, και άλλοι που μπήκαν πρώτοι στη σχολή τους άλλαξαν πορεία στα 25 τους επειδή συνειδητοποίησαν ότι ακολούθησαν το όνειρο κάποιου άλλου.

Η παγίδα του «αριστούχου»

Ας δούμε όμως και την άλλη όψη του νομίσματος. Ακόμα κι αν έγραψες 19.000 μόρια, αυτό δεν σου εγγυάται απολύτως τίποτα αν επαναπαυτείς. Ο υψηλός βαθμός δεν σε σώζει από μόνος του, όπως ακριβώς ένας χαμηλός βαθμός δεν σε καταδικάζει.

Το πανεπιστήμιο, όποιο κι αν είναι αυτό, είναι απλά η αφετηρία. Η πραγματική προσπάθεια ξεκινάει την επόμενη μέρα των αποτελεσμάτων για όλους, ανεξάρτητα από το τι έγραψε το χαρτί της βαθμολογίας.

Πάρε λοιπόν μια βαθιά ανάσα. Οι Πανελλήνιες τελείωσαν και το «κάστρο» έπεσε. Η επιτυχία σου από εδώ και πέρα θα οριστεί από το πώς θα διαχειριστείς τις επιλογές σου και πώς θα εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που θα βρεθούν μπροστά σου. Μην αφήσεις ένα νούμερο να σου στερήσει την αυτοπεποίθησή σου. Η ζωή σου μόλις άρχισε, είναι γεμάτη εναλλακτικές διαδρομές και, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από κανέναν βαθμολογητή.

