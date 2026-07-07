Γιατί επιμένει το «ξεπούλημα» στις μετοχές των τσιπ μνήμης;

Η Micron υποχωρεί 7,5%, η Sandisk κατρακυλά 11%, ενώ Western Digital και Seagate Technology σημειώνουν πτώση 10% και 7,6% αντίστοιχα.

Ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι τίτλοι των τσιπ μνήμης με αιχμή του δόρατος την Micron Technology, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν την τεράστια άνοδο των κερδών της Samsung. Η μετοχή της Micron υποχωρεί 7,5%, ενώ η μετοχή της Sandisk κατρακυλά 11%, με τους κατασκευαστές αποθηκευτικών χώρων Western Digital και Seagate Technology να βλέπουν τους τίτλους τους να σημειώνουν πτώση 10% και 7,6% αντίστοιχα.

Ο αναλυτής συναλλαγών μετοχών της Jefferies, Τζέφρι Φαβούζα, υπογράμμισε ότι «τα στοιχεία δείχνουν μια αμήχανη καμπύλη στην ΑΙ, με αυξημένες προσδοκίες και απογοητευτικά αποτελέσματα». Ο διευθύνων σύμβουλος της Baird, Τεντ Μόρτονσον, επεσήμανε ότι οι κινήσεις της Τρίτης αντανακλούν τις ανησυχίες της Wall Street ότι η αγορά «εισέρχεται τώρα σε μια φάση όπου η ελαστικότητα της ζήτησης επηρεάζεται από τον τεράστιο πληθωρισμό των εξαρτημάτων»,

Αναφερόμενος στην αύξηση των τιμών για τα τσιπ μνήμης και αποθήκευσης λόγω της συνεχιζόμενης ανισορροπίας προσφοράς-ζήτησης, τόνισε πως το ράλι πλήττει τώρα τις καταναλωτικές και τις επιχειρηματικές αγορές. «Όταν η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου υποβαθμιστεί σε σημείο που δεν μπορούν να μετακυλίσουν τις τιμές των εξαρτημάτων, το άλμα των μετοχών μνήμης θα σταματήσει μέχρι η προσφορά να φτάσει στην ισοτιμία με τη ζήτηση, κάτι που δεν θα συμβεί πριν από το 2028 ή το 2029» αποσαφήνισε.

Η Apple ανέφερε τον Ιούνιο ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές των iPhone καθώς το κόστος των τσιπ μνήμης συνεχίζει να αυξάνεται. Η μετοχή της Samsung, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, έκλεισε με πτώση 7% την Τρίτη, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε προκαταρκτικά λειτουργικά κέρδη δεύτερου τριμήνου ύψους 89,4 τρισ. γουόν, ή 58,5 δισ. δολαρίων, τα οποία ήταν πάνω από τις εκτιμήσεις της FactSet για 87 τρισ. γουόν.

Ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 19 φορές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, που αποτελεί εντυπωσιακό ρυθμό, ήταν «μόλις ελάχιστα μπροστά από τις προσδοκίες σε αντίθεση με την Micron, η οποία διέψευσε τις προσδοκίες», εξήγησε ο Ρίτσαρντ Γουίντσορ, ιδρυτής της ερευνητικής εταιρείας Radio Free Mobile, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MarketWatch.

Άρα, «η αγορά αναρωτιέται αν βρισκόμαστε στην κορυφή ή όχι», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας πως η απάντηση θα δοθεί από τη συνεχιζόμενη ζήτηση για tokens ή τα δεδομένα που επεξεργάζονται και δημιουργούνται από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι τιμές τους συνεχίζουν να αυξάνονται. «Για όσο η ζήτηση συνεχίζει να υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά, τότε δεν έχουμε πρόβλημα και οι εταιρείες μνήμης θα συνεχίσουν να αυξάνονται και οι πάροχοι υπολογιστών θα συνεχίσουν να εκτυπώνουν μετρητά», κατέληξε.