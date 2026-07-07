Τουρισμός

Coolcation στην Ευρώπη: Οι top 6 προορισμοί για να αποδράσετε από τη ζέστη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Coolcation στην Ευρώπη: Οι top 6 προορισμοί για να αποδράσετε από τη ζέστη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Πέντε προορισμοί για ταξιδιώτες που δεν θέλουν να λιώνουν από τον συνωστισμό και τον καύσωνα.

Καθώς τα κύματα καύσωνα γίνονται ολοένα και πιο έντονα και συχνά στην Ευρώπη, μια νέα ταξιδιωτική τάση κερδίζει συνεχώς έδαφος: το coolcation. Πρόκειται για διακοπές σε προορισμούς με ήπιο καλοκαιρινό κλίμα, όπου η φύση, οι υπαίθριες δραστηριότητες και οι ευχάριστες θερμοκρασίες αντικαθιστούν την αποπνικτική ζέστη των 40 βαθμών.

Η τάση αυτή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο όσους δεν αντέχουν τη ζέστη. Είναι μια διαφορετική φιλοσοφία ταξιδιού που δίνει προτεραιότητα στην εξερεύνηση, την πεζοπορία, την επαφή με το φυσικό περιβάλλον και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει ένας τόπος. Ακολουθούν πέντε προορισμοί στην Ευρώπη για να ζήσετε την απόλυτη coolcation εμπειρία.

Διαβάστε το άρθρο στο Travelgo.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το «Ρετιρέ» του Σαμαρά ξανά στις οθόνες - Ποιον ξέχασε ο Τσίπρας - Ο «μπελάς» Σγουρός

Ράλι και καχυποψία - Η τριάδα και η έκπληξη της Motor Oil - Το νέο σουβενίρ της Μυκόνου

Με Dior ο γάμος της δεκαετίας - Μεγάλη νίκη για LVMH

tags:
Διακοπές
Τουρίστες
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider