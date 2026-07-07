Ευρωπαϊκή στήριξη σε Κύπρο, Ισπανία, Ρουμανία για φυσικές καταστροφές

Το ΕΚ ψήφισε υπέρ της διοχέτευσης κονδυλίων της ΕΕ ύψους 144,1 εκατ. ευρώ για τη στήριξη τριών κρατών μελών μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, τις πλημμύρες και τους καύσωνες του 2025.

Το ΕΚ ψήφισε υπέρ της διοχέτευσης κονδυλίων της ΕΕ ύψους 144,1 εκατ. ευρώ για τη στήριξη τριών κρατών μελών μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, τις πλημμύρες και τους καύσωνες του 2025.

Με 642 ψήφους υπέρ, 13 κατά και μία αποχή, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την πρόταση για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), η οποία θα διανεμηθεί ως εξής:

• Ισπανία, 120,55 εκατ. ευρώ

• Ρουμανία, 14,34 εκατ. ευρώ

• Κύπρος, 9,21 εκατ. ευρώ.

Η Ισπανία και η Κύπρος έχουν ήδη λάβει προκαταβολές (30 εκατ. ευρώ και 2,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) προς ενίσχυση των αρχικών τους προσπαθειών ανάκαμψης. Η στήριξη της ΕΕ θα συμβάλει στη χρηματοδότηση μέτρων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης βασικών υποδομών και δημόσιων υπηρεσιών, του καθαρισμού περιοχών που έχουν πληγεί από καταστροφές και της παροχής προσωρινής στέγασης, υπηρεσιών διάσωσης και άλλων επειγόντων μέτρων ανάκαμψης.

Στην Κύπρο, δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές τον Ιούλιο του 2025 έπληξαν κυρίως τις περιφέρειες Λεμεσού και Πάφου, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και εκτοπίζοντας χιλιάδες, ενώ κατέστρεψαν σχεδόν 900 ιδιοκτησίες, διαταράσσοντας παράλληλα τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης. Η Ισπανία αντιμετώπισε παρατεταμένη ξηρασία, έντονους καύσωνες και αρκετές μεγάλες εστίες δασικών πυρκαγιών καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, με τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές να ξεκινούν τον Αύγουστο του 2025, αναγκάζοντας μαζικές εκκενώσεις και με αποτέλεσμα την απώλεια οκτώ ζωών. Η Ρουμανία αντιμετώπισε σοβαρές πλημμύρες τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025, μετά από ημέρες έντονων βροχοπτώσεων. Αρκετές περιοχές υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές ενώ στο αλατωρυχείο Praid το νερό κατέστρεψε κρίσιμες υποδομές και προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Σχετικές πληροφορίες

Το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι ο κύριος μηχανισμός της ΕΕ για την αντιμετώπιση καταστροφών. Από την έναρξή του το 2002, έχει διαθέσει περισσότερα από 10 δισ. ευρώ για 147 περιστατικά (127 φυσικές καταστροφές και 20 καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας) σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ και έξι υπό ένταξη χώρες. Η περίοδος των δασικών πυρκαγιών του 2025 ξεχωρίζει ως η πιο καταστροφική που έχει καταγραφεί ποτέ.