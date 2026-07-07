«Κοκκινίζει» η Rivian: Πουλά 75 εκατ. μετοχές της για άντληση κεφαλαίων

Δημόσια προσφορά 75 εκατ. Class A κοινών μετοχών της ανακοίνωσε η Rivian με στόχο την άντληση κεφαλαίων, με τη μετοχή της να επιδίδεται σε διψήφια πτώση.

Δημόσια προσφορά 75 εκατ. Class A κοινών μετοχών της ανακοίνωσε η Rivian με στόχο την άντληση κεφαλαίων, με αποτέλεσμα η μετοχή της να επιδίδεται σε διψήφια πτώση την Τρίτη.

Ο τίτλος της Rivian έκανε άλμα 8,1% τη Δευτέρα και μέτρησε κέρδη 19% την περασμένη εβδομάδα. Με βάση το κλείσιμο της Δευτέρας στα 20,14 δολάρια ανά μετοχή, η Rivian θα συγκέντρωνε περίπου 1,51 δισ. δολάρια με την προσφορά.

Η σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για τη χρηματοδότηση equity contributions στο πλαίσιο συμφωνίας δανεισμού με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ. Μάλιστα, σκοπεύει να χορηγήσει στους πιστωτές μια προσφορά 30 ημερών για την αγορά έως και 11,25 εκατ. επιπλέον μετοχών.

Η άντληση κεφαλαίων έρχεται μετά την αναστολή των σχεδίων της Rivian για στόχο κερδοφορίας το 2027 λόγω της αναμενόμενης αύξησης των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη για την αυτονομία και τις τεχνολογίες οχημάτων επόμενης γενιάς.

Αυτό συμβαίνει επίσης καθώς η Rivian λανσάρει το νέο της μεσαίο SUV R2, το οποίο ελπίζει ότι θα την οδηγήσει σε κερδοφορία προς το τέλος αυτής της δεκαετίας. Με βάση ορισμένα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, εκτίμησε τα έσοδα θα διαμορφωθούν μεταξύ 1,55 δισ. δολαρίων και 1,65 δισ. δολαρίων.