Τραμπ για Μελόνι: «Την αγαπώ πολύ όμως έκανε λάθος - Δεν ήταν εκεί για εμάς και αυτό δεν μου άρεσε»

«Είναι καλός άνθρωπος, πραγματικά», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μία ερώτηση που του τέθηκε από δημοσιογράφο, πριν από την έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στην οποία θα συμμετάσχουν απόψε και αύριο οι δύο ηγέτες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε σήμερα έναν καλό λόγο να πει για την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζόρτζια Μελόνι, για την οποία έκρινε πως είναι ένας «καλός άνθρωπος, πραγματικά», σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα, στον απόηχο οξέων λεκτικών αντιπαραθέσεών τους.

«Είναι καλός άνθρωπος, πραγματικά», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μία ερώτηση που του τέθηκε από δημοσιογράφο, πριν από την έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στην οποία θα συμμετάσχουν απόψε και αύριο οι δύο ηγέτες.

«Την αγαπώ πολύ», «όμως πιστεύω πως έκανε ένα λάθος», σχολίασε, υπογραμμίζοντας: «Απλά δεν ήταν εκεί για εμάς και αυτό δεν μου άρεσε», έπειτα από την άρνηση της Μελόνι να συνδράμει την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.

Έπειτα από μια έντονη αντιπαράθεση τον περασμένο μήνα σχετικά με αυτό το θέμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκτόξευσε εκ νέου τα βέλη του την Κυριακή το βράδυ στην πλατφόρμα του Truth Social δημοσιεύοντας μια φωτογραφία, που είχε υποστεί επεξεργασία, όπου απεικονιζόταν η Ιταλίδα πρωθυπουργός, εμβρόντητη μπροστά του και ένα μήνυμα με κεφαλαία γράμματα: «Απαιτούνται περιοριστικά μέτρα».

Η Ρώμη έχει αρνηθεί να απαντήσει ή να σχολιάσει.

Προηγουμένως, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κρίνει πως η Μελόνι «δεν τα πηγαίνει καλά στην Ιταλία» και ότι «χάνει τη δημοτικότητά της», ενώ λίγες ημέρες πριν είχε υποστηρίξει πως η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον είχε «παρακαλέσει» να φωτογραφηθούν μαζί, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7.

Μέχρι πρόσφατα, πάντως, η Τζόρτζια Μελόνι θεωρούταν μία από τις στενότερες συμμάχους του στην Ευρώπη.

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας Γκουίντο Κροσέτο, ο οποίος αναμένεται να συνοδεύσει τη Μελόνι στην Άγκυρα, δήλωσε χθες ότι «το σημαντικό είναι να διατηρηθούν οι διατλαντικές σχέσεις».

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ