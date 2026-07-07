Wall Street: Χτίζει νέο ρεκόρ με βάση τις 53.000 μονάδες ο Dow Jones - «Κοκκινίζουν» τα τσιπ

Η Micron αποδυναμώνεται 5,87%, η KLA διολισθαίνει 6,1%, η Marvell καταγράφει πτώση 5,8%, η AMD σημειώνει απώλειες 6,5% και η Broadcom «κοκκινίζει» 1,58%.

Σε νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ όλων των εποχών σκαρφαλώνει ο βιομηχανικός δείκτης στη Wall Street την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές φαίνεται για άλλη μια φορά να εγκαταλείπουν ονόματα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

O Dow Jones ενισχύεται 0,24% στις 53.182 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί 0,27% στις 7.517 μονάδες και ο Nasdaq χάνει 0,87% στις 25.894 μονάδες. Οι επενδυτές στράφηκαν σε βασικά ονόματα σε άλλους τομείς της αγοράς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, τα χρηματοοικονομικά αντί για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Micron αποδυναμώνεται 5,87%, η KLA διολισθαίνει 6,1%, η Marvell καταγράφει πτώση 5,8%, η AMD σημειώνει απώλειες 6,5% και η Broadcom «κοκκινίζει» 1,58%. Στο -3% και η SpaceX κατά την είσοδό της στο Nasdaq-100.

Αντιθέτως, ο τίτλος της Eli Lilly σκαρφαλώνει 2,3%, ενώ οι JPMorgan και Walmart προσθέτουν 1% και 1,83% έκαστη, με την τελευταία να αντλεί ώθηση ώθηση από την περικοπή τιμών σε διάφορα προϊόντα.

Στα επιχειρηματικά νέα, το Reuters ανέφερε, επικαλούμενο πηγές, ότι η DeepSeek ανέπτυσσε το δικό της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να μειώσει την εξάρτησή της από ημιαγωγούς από εταιρείες όπως η Nvidia και η Samsung.

«Εμφανίζουμε νέα υψηλά σε διάφορους δείκτες και αυτό έχει νόημα», εκτίμησε ο Ρίτσαρντ Μπερνστάιν, παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικών και εξατομικευμένων επενδύσεων της Janus Henderson. «Δεν είναι μόνο ισχυρή η αύξηση των κερδών, αλλά είναι και άφθονη. Αυτό εξαπλώνεται στις αγορές» πρόσθεσε.

Στα «μάκρο», σε υψηλό από τον Μάρτιο του 2025 διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Μάιο, καθώς η έκρηξη των επενδύσεων στην ΑΙ βοήθησε στην άνοδο των εισαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών σε ιστορικά υψηλά, γεγονός που υποδηλώνει ότι το AI trade συνεχίζει να αποτελεί τροχοπέδη στο ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο.