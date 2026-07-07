ΗΠΑ: Στα 77,6 δισ. δολ. διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Μάιο - Σε ιστορικό υψηλό οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών

Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2025 διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Μάιο, καθώς η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2025 διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Μάιο, καθώς η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε στην άνοδο των εισαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών σε ιστορικά υψηλά, γεγονός που υποδηλώνει ότι το εμπόριο συνεχίζει να αποτελεί τροχοπέδη στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Το χάσμα στο εμπορικό έλλειμα αυξήθηκε κατά 42,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στα 77,6 δισ. δολ., σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου την Τρίτη. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι το έλλειμμα θα διαμορφωνόταν στα 78,5 δισ. δολάρια.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,3% στα 395,3 δισεκατομμύρια δολάρια, με τις εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών να εκτοξεύονται στο ιστορικό υψηλό των 128,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι επιχειρήσεις επένδυσαν μεγάλα ποσά για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η ανάπτυξη της οποίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,2% στα 317,7 δισ. δολάρια, αν και οι αποστολές πετρελαίου ήταν οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας πετρελαίου.

Το εξωτερικό εμπόριο έχει αφαιρεθεί από την αύξηση του ΑΕΠ για δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Το μοντέλο πρόβλεψης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό 1,2% στο δεύτερο τρίμηνο. Η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,1% στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου.

Ενώ πολλοί από τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ καταργήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση αναζητά άλλους τρόπους για να επιβάλει φόρους στις εισαγωγές. Οι ΗΠΑ αποφάσισαν επίσης πρόσφατα ότι δεν θα ανανεώσουν την εμπορική τους συμφωνία με τον Καναδά και το Μεξικό, επιδιώκοντας αντ' αυτού ετήσιες αξιολογήσεις, κάτι που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει πρόσθετη αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις τους επόμενους μήνες.