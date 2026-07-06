Δήμας: Σε λίγες εβδομάδες η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά - Στο 53% το Flyover

Αναφερόμενος στο Flyover, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι το έργο εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς η πρόοδός του έχει πλέον ξεπεράσει το 53%.

Τη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στο εργοτάξιο της επέκτασης του Μετρό της Θεσσαλονίκης στον σταθμό της Μίκρας, ενώ νωρίτερα, απηύθυνε ομιλία στο «Balkan Forum 2026», με θέμα: «Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Προοπτικές».

Κατά την επίσκεψη στο εργοτάξιο του Μετρό στον σταθμό της Μίκρας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ενημερώθηκε για τις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου, που αποτελεί τον τερματικό σταθμό της επικείμενης επέκτασης. Στη συνέχεια πραγματοποίησε σύσκεψη στο αμαξοστάσιο της Ελληνικό Μετρό στην Πυλαία, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου, της Διοίκησης της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. και στελεχών της αναδόχου κοινοπραξίας και αντικείμενο την πρόοδο των εργασιών για την ολοκλήρωση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά.

Νωρίτερα, ο κ. Δήμας απηύθυνε ομιλία στο «Balkan Forum 2026», όπου ανέδειξε τη στρατηγική σημασία των υποδομών της Βόρειας Ελλάδας στη νέα αρχιτεκτονική των ευρωπαϊκών και διεθνών μεταφορών και των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε ιδιαίτερη μνεία στον ρόλο των λιμένων της βορείου Ελλάδος και συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των σιδηροδρομικών και οδικών υποδομών που ενισχύουν τη διασύνδεσή τους με τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, καθώς και στην ανάπτυξη σύγχρονων διατροπικών υποδομών logistics, που συμπληρώνουν τα συστήματα διακίνησης φορτίων.

Σχετικά δήλωσε: «Οι λιμένες δεν είναι πλέον απλώς πύλες εισόδου και εξόδου εμπορευμάτων. Αποτελούν κρίσιμους κόμβους ενός ευρύτερου γεωοικονομικού και γεωπολιτικού δικτύου που συνδέει υποδομές, ενέργεια, logistics και ασφάλεια».

Ο κ. Δήμας υπενθύμισε ότι πριν από δύο εβδομάδες, στη Θεσσαλονίκη, επισφραγίστηκε από κοινού με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία η βούληση ολοκλήρωσης του άξονα Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου, ενώ πραγματοποιήθηκαν επαφές με χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, καθώς και με διεθνείς επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την επιτάχυνση κρίσιμων έργων υποδομής.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε και στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), επισημαίνοντας ότι: στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, επιβεβαιώθηκε η υποστήριξη της Ινδίας για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον διάδρομο, καθώς και το έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στους λιμένες της Βόρειας Ελλάδας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας τόνισε: «Ως ελληνική κυβέρνηση επενδύουμε συστηματικά σε ένα νέο, ολοκληρωμένο πλέγμα υποδομών που συνδέει λιμάνια, σιδηροδρόμους, οδικούς άξονες, αεροδρόμια, logistics centers, ενεργειακά και ψηφιακά δίκτυα. Όχι πλέον με τη λογική των αποσπασματικών έργων, αλλά με τη λογική ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών δικτύων που ενισχύουν τη συνοχή, την κινητικότητα, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της Ευρώπης».

Μετρό: Πέντε νέοι σταθμοί και μείωση της κυκλοφορίας

«Σε λίγες εβδομάδες -καλώς εχόντων των πραγμάτων- θα έχουμε και την επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά, με πέντε επιπλέον σταθμούς», είπε ο κ. Δήμας, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και του Ινστιτούτου Μεταφορών, κατά τους τελευταίους 16 μήνες η λειτουργία του Μετρό έχει οδηγήσει σε μείωση άνω του 15% των οχημάτων που κινούνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως συμπλήρωσε, με την επέκταση προς την Καλαμαριά, η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, καθώς θα αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών που θα επιλέγουν το μετρό για τις μετακινήσεις τους.

Ο κ. Δήμας στάθηκε ιδιαίτερα και στον σταθμό Βενιζέλου της βασικής γραμμής, χαρακτηρίζοντάς τον παράδειγμα συνύπαρξης ενός σύγχρονου έργου υποδομής με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. «Ο σταθμός Βενιζέλου δεν είναι απλώς ένας σταθμός με αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά ένας επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η διατήρηση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων δικαίωσε την επιλογή που έγινε.

Flyover: Πρόοδος άνω του 53% και διπλασιασμός της κυκλοφοριακής ικανότητας

Αναφερόμενος στο Flyover, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι το έργο εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς η πρόοδός του έχει πλέον ξεπεράσει το 53%, ενώ εργασίες σκυροδέτησης πραγματοποιούνται πλέον τόσο με το «μπλε» όσο και με το «πορτοκαλί» καλούπι. Όπως είπε, με την ολοκλήρωσή του το έργο θα διπλασιάσει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, αυξάνοντας τη χωρητικότητα από περίπου 5.000 σε 10.000 οχήματα ανά ώρα.

Νέα σχολεία με 25ετή συντήρηση

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα κατασκευής νέων σχολικών μονάδων μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), τονίζοντας ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπεται η ανέγερση 17 νέων σχολείων, εκ των οποίων τα 16 στη Θεσσαλονίκη.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για νέες, σύγχρονες σχολικές μονάδες και όχι για ανακαινίσεις, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο ιδιωτικός φορέας θα αναλάβει και τη συντήρησή τους για 25 χρόνια, διασφαλίζοντας τη διατήρησή τους σε υψηλό επίπεδο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για την τοπική αυτοδιοίκηση.