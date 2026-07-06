Επιτυχής η συμμετοχή της Atlantic See LNG Trade στις σημερινές δημοπρασίες για τον Κάθετο Διάδρομο

Η δυναμικότητα που καταχωρήθηκε είναι της τάξεως των 13.000 mwh/day ή 4,7 twh σε ετήσια βάση.

Στις σημερινές ετήσιες δημοπρασίες 2026-2027 δέσμευσης δυναμικότητας για τον Κάθετο Διάδρομο, η ΔΕΠΑ Eμπορίας σε συντονισμό με την Atlantic See LNG Trade, την κοινοπραξία Ομίλου AKTOR - ΔΕΠΑ Eμπορίας, συμμετείχε με επιτυχία. Η δυναμικότητα που καταχωρήθηκε είναι της τάξεως των 13.000 mwh/day ή 4,7 twh σε ετήσια βάση.

Η συμμετοχή του σχήματος δίνει ένα θετικό σήμα, ώστε ο Κάθετος Διάδρομος να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη εμπορική ελκυστικότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα της κοινοπραξίας ότι επιδιώκει να συνάψει βραχυχρόνιες συμφωνίες για την τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής με αμερικανικό LNG, αξιοποιώντας τον Κάθετο Διάδρομο πριν το 2030, όπως ανακοινώθηκε και στη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν πριν μερικές μέρες ο Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic See LNG Trade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, και ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς.