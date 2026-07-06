Τι συμβαίνει με τις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια: Πού οφείλονται οι πολύωρες καθυστερήσεις

Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις που καταγράφονται στις πτήσεις από τα ελληνικά αεροδρόμια, κάτι που έχει και ευρωπαϊκές προεκτάσεις.

Πολύωρες είναι οι καθυστερήσεις πτήσεων που καταγράφονται στα ελληνικά αεροδρόμια, με τη χώρα να ευθύνεται για το 13% αυτών στο ευρωπαϊκό δίκτυο, σύμφωνα και τα με τα στοιχεία του Eurocontrol.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Υπηρεσία, σε σχέση με το 2025, υπάρχει μία αύξηση της τάξης του 63% στις καθυστερήσεις. Από το σύνολο του 13%, το 9% αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και το 4% στο Κέντρο Ελέγχου Μακεδονίας.

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