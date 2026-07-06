ΔΕΣΦΑ και NOMAGAS επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για τον αγωγό Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας

Οι συζητήσεις επιβεβαίωσαν ότι οι κατασκευαστικές δραστηριότητες και στις δύο πλευρές των συνόρων προχωρούν και ότι ο αγωγός διασύνδεσης παραμένει σε καλό δρόμο για την ολοκλήρωσή του το επόμενο έτος.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου, στα Σκόπια, η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Sferruzza, η Υπουργός Ενέργειας, Μεταλλείων και Ορυκτών Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας, Sanja Bozhinovska και ο Διευθύνων Σύμβουλος της NOMAGAS Nedim Rama επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την υλοποίηση του Διασυνδετήριου Αγωγού Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, ενός στρατηγικού έργου υποδομής που θα ενισχύσει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και την ενοποίηση των αγορών σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι συζητήσεις επιβεβαίωσαν ότι οι κατασκευαστικές δραστηριότητες και στις δύο πλευρές των συνόρων προχωρούν και ότι ο αγωγός διασύνδεσης παραμένει σε καλό δρόμο για την ολοκλήρωσή του το επόμενο έτος, σύμφωνα με το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Το έργο αποτελεί κρίσιμο ορόσημο στην ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Παρέχοντας στη Βόρεια Μακεδονία άμεση πρόσβαση σε διαφοροποιημένες προμήθειες φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου του LNG που εισάγεται μέσω του τερματικού σταθμού LNG της Ρεβυθούσας και του FSRU Αλεξανδρούπολης, ο αγωγός διασύνδεσης θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ευελιξία του περιφερειακού συστήματος φυσικού αερίου.

Ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας αναμένεται επίσης να αποτελέσει βασικό δομικό στοιχείο για την ευρύτερη ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, μιας στρατηγικής περιφερειακής πρωτοβουλίας που στοχεύει στην ενίσχυση των ροών φυσικού αερίου προς τον βορρά, από την Ελλάδα προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Η μελλοντική επέκτασή του προς τη Σερβία θα ενισχύσει περαιτέρω την περιφερειακή διασυνδεσιμότητα και θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης, ανθεκτικής και ανταγωνιστικής αγοράς φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το έργο ευθυγραμμίζεται με τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, μείωση των ενεργειακών τρωτών σημείων και ενίσχυση των διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών.

Οι σημερινές συζητήσεις τόνισαν επίσης τη σημασία του στενού συντονισμού μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, των κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση της επιτυχούς παράδοσης στρατηγικών διασυνοριακών υποδομών που υποστηρίζουν τόσο την περιφερειακή συνεργασία όσο και τους στόχους ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ.

Σχολιάζοντας τη συνάντηση, η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Sferruzza, δήλωσε: «Ο ΔΕΣΦΑ παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη στενή συνεργασία του με τη NOMAGAS και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να διασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση αυτής της στρατηγικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Η διασύνδεση των συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου θα ενισχύσει τις περιφερειακές ενεργειακές υποδομές, θα ενισχύσει την ενοποίηση της αγοράς, θα διαφοροποιήσει τις πηγές και τις οδούς εφοδιασμού και θα συμβάλει σε έναν πιο ευέλικτο, ανθεκτικό και ασφαλή εφοδιασμό με φυσικό αέριο για την ευρύτερη περιοχή».

Στη συνάντηση υπογραμμίστηκε περαιτέρω ο στρατηγικός ρόλος του ΔΕΣΦΑ στην προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής συνδεσιμότητας και στην υποστήριξη της εξέλιξης της Ελλάδας σε βασική ενεργειακή πύλη για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη μέσω της συνεχούς επέκτασης των διασυνδεδεμένων υποδομών φυσικού αερίου και της υλοποίησης του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου.

