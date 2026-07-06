Κικίλιας: Τα επαγγέλματα της θάλασσας μπορούν να κρατήσουν τα νέα παιδιά στον τόπο τους

Ο υπουργός Ναυτιλίας προανήγγειλε εκστρατεία ενημέρωσης σε σχολεία, ακαδημίες, πανεπιστήμια και τοπικές κοινωνίες.

Την αύξηση της κρουαζιέρας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τις επενδύσεις που αλλάζουν τον ρόλο του λιμένα, αλλά και την ανάγκη να επιστρέψουν οι νέοι στα ναυτικά επαγγέλματα, τα οποία -όπως είπε- προσφέρουν υψηλές αμοιβές και σημαντικές προοπτικές απασχόλησης, ανέδειξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την τοποθέτησή του στο 7ο Balkan Forum, με θέμα «Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Προοπτικές». Το Forum διοργανώνει το υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Κεντρικό μήνυμα της τοποθέτησης του κ. Κικίλια αποτέλεσε η ανάγκη να στραφούν περισσότεροι νέοι προς τα ναυτικά επαγγέλματα, με τον υπουργό να προαναγγέλλει εκστρατεία ενημέρωσης σε σχολεία, ακαδημίες, πανεπιστήμια και τοπικές κοινωνίες. «Πρέπει να ξαναμιλήσουμε στη μέση ελληνική οικογένεια -και ιδιαίτερα εδώ στη Μακεδονία, για τα επαγγέλματα της θάλασσας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, τονίζοντας ότι η ναυτιλία μπορεί να προσφέρει οικονομική ανεξαρτησία και επαγγελματική εξέλιξη σε νέους που ξεκινούν από το μηδέν.

Μάλιστα, παρέθεσε ενδεικτικά στοιχεία για τις αποδοχές στην ποντοπόρο ναυτιλία, αναφέροντας ότι ένας νέος πλοίαρχος μπορεί να αμείβεται με 15.000 έως 17.000 ευρώ τον μήνα, μηχανικός με 13.000 έως 15.000 ευρώ, ενώ υψηλές είναι και οι αποδοχές για ηλεκτρολόγους, στελέχη ξενοδοχειακών υπηρεσιών και άλλες ειδικότητες στα πλοία.

Όπως είπε, στόχος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρει ο κλάδος, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια, περιουσία και επαγγελματική προοπτική, παραμένοντας στη χώρα.

Από 17 σε 68 τα κρουαζιερόπλοια στη Θεσσαλονίκη

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός υπενθύμισε ότι όταν είχε αναλάβει το υπουργείο Τουρισμού είχε θέσει ως στόχο την επαναφορά της πόλης στον χάρτη της κρουαζιέρας. Όπως είπε, η προσπάθεια εκείνη αντιμετωπίστηκε αρχικά με δυσπιστία, ωστόσο μέσα σε τέσσερα χρόνια οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν από 17 σε 68.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία, καθώς ενισχύει την εστίαση, το εμπόριο, τις υπηρεσίες, τα logistics και συνολικά την οικονομική δραστηριότητα της Θεσσαλονίκης.

Επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ στο λιμάνι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμφωνία που υπεγράφη πριν από λίγους μήνες για έργα υποδομής, ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όπως σημείωσε, η επέκταση του 6ου προβλήτα θα επιτρέψει την προσέγγιση μεγαλύτερων και πιο σύγχρονων εμπορικών πλοίων, ενισχύοντας τη διακίνηση φορτίων και τη θέση της Θεσσαλονίκης ως διαμετακομιστικού κόμβου για τη ΝΑ Ευρώπη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του λιμανιού αποκτά πραγματική αξία, όταν συνδέεται με σύγχρονες σιδηροδρομικές και οδικές υποδομές, με τα logistics και με τις ενεργειακές επενδύσεις που υλοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο ρόλος της Βόρειας Ελλάδας

Ο υπουργός επισήμανε ότι η αναπτυξιακή προοπτική δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά ολόκληρο το δίκτυο των λιμένων της Βόρειας Ελλάδας, με αναφορές στην Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα και στις διασυνδέσεις τους με τους μεγάλους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες.

Όπως είπε, η ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, τον οινοτουρισμό, τη γαστρονομία, τις μαρίνες και συνολικά τις υπηρεσίες που αναπτύσσονται στην περιοχή.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι η αναβάθμιση των υποδομών θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα αυξήσει την αξία της ακίνητης περιουσίας στις τοπικές κοινωνίες.

Στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας η ναυτιλία

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε την ελληνική ναυτιλία στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας, σημειώνοντας ότι, παρά το μικρό μέγεθος της ελληνικής οικονομίας στην ΕΕ, η Ελλάδα παραμένει η κορυφαία δύναμη στην παγκόσμια ποντοπόρο ναυτιλία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις για το μέλλον της ναυτιλίας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση εργάστηκε ώστε να αποτραπούν πολιτικές που θα επιβάρυναν υπέρμετρα τη ναυτιλία και, κατ' επέκταση, το κόστος μεταφορών και τις τιμές των προϊόντων.

Μεταξύ άλλων, κάλεσε τους φορείς της αυτοδιοίκησης και των λιμενικών ταμείων να συνεργαστούν με το υπουργείο για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Βόρειας Ελλάδας. «Δεν περιμένουμε από άλλους να αλλάξουν τη μοίρα μας. Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας και διαμορφώνουμε το μέλλον των παιδιών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ