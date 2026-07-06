Συνάντηση Τασούλα με τον πρόεδρο της ΟΚΕ Γιάννη Πάιδα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Γιάννη Πάιδα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Γιάννη Πάιδα, ο οποίος τον ενημέρωσε για τον θεσμικό ρόλο της Επιτροπής και τις πρωτοβουλίες της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε πέρυσι την Προεδρία της Διεθνούς Ένωσης Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών (AICESIS), στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 70 χώρες από την Ασία, την Αφρική, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και Καραϊβική.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας της Ο.Κ.Ε. Απόστολος Ξυράφης και η Μάρθα Θεοδώρου, υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ