ΥΠΠΟ: Το ιστορικό «Ξενία» των Μυκηνών επιστρέφει στον πολιτισμό

Το υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και επανάχρηση του κτηρίου του πρώην «Ξενία» των Μυκηνών.

Το υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και επανάχρηση του κτηρίου του πρώην «Ξενία» των Μυκηνών, μετατρέποντάς το σε κτήριο μεικτής χρήσης για τη φιλοξενία χώρου προβολής παραστάσεων αρχαίου δράματος του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που αναφέρονται στον Οίκο των Ατρειδών, καθώς και πωλητηρίου και αναψυκτηρίου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το έργο προβλέπει την αποκατάσταση, τη διαρρύθμιση και τη συνολική λειτουργική αναβάθμιση του «Ξενία» σε ένα σύγχρονο, προσβάσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτήριο. Η παρέμβαση αποσκοπεί στην αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου των Μυκηνών, με τον οποίο το κτήριο βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση, ενώ διαθέτει προνομιακή θέα του αργολικού κάμπου. Μετά την εγκατάλειψή του, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το κτήριο παρουσιάζει βλάβες από φυσικούς παράγοντες, υγρασία και βανδαλισμούς, με συνέπεια να θεωρείται μη λειτουργικό και επιβάλλεται η επισκευή του, προκειμένου να προσαρμοστεί για να υποστηρίξει τις σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Από το 2020 και εξής, στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, εγγεγραμμένο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, υλοποιούνται και ολοκληρώνονται σημαντικά έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης, με στόχο αφενός τη διαφύλαξη των μνημείων, αφετέρου τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών. Η βελτίωση των διαδρομών περιήγησης, η θωράκιση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με συστηματικές εργασίες προστασίας και συντήρησης και η εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος πυροπροστασίας αποτελούν ενδεικτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Το έργο της αποκατάστασης και επανάχρησης του κτηρίου του "Ξενία", σημαντικό τεκμήριο του ελληνικού μοντερνισμού, διακρίνεται για την πλήρη εναρμόνισή του με τις διεθνείς αρχές προστασίας και ανάδειξης των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων συνδέοντας τους, παράλληλα, με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Επαναφέρει σε λειτουργία έναν ιστορικό χώρο υποδοχής επισκεπτών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, προσφέροντας στον επισκέπτη τη μοναδική εμπειρία να συνδέσει τον χώρο με τους αρχαίους Έλληνες τραγικούς και το έργο τους, το οποίο ενέπνευσαν οι περιπέτειες του Οίκου των Ατρειδών, που κατοίκησαν και δημιούργησαν τις Μυκήνες. Η αποκατάσταση και η ανάδειξή του διασώζουν ένα αξιόλογο κτήριο της νεότερης αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, ενώ προβάλλουν μέσα από τον λόγο και τις παραστάσεις των πολιτιστικών οργανισμών τη σύγχρονη πολιτιστική μας δημιουργία, η οποία αρδεύεται από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το έργο αφορά στην ολοκληρωμένη αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση του κτηρίου, με ενίσχυση του φέροντος οργανισμού, ανακατασκευή των εσωτερικών χώρων, εγκατάσταση σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και διαμόρφωση νέων χώρων εξυπηρέτησης κοινού και προσωπικού, με σεβασμό στην αρχική αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του. Παράλληλα, εξασφαλίζονται η πλήρης προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ, η αυτόνομη και εύρυθμη λειτουργία των επιμέρους χρήσεων, η ενεργειακή αναβάθμιση της κατασκευής και η ήπια ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου με τις απαραίτητες υποστηρικτικές υποδομές. Το ακίνητο, συνολικού εμβαδού 5.123 τ.μ., έχει περιέλθει πλέον στην κυριότητα του υπουργείου Πολιτισμού. Το κτήριο, με επιφάνεια 565 τ.μ. αναπτύσσεται σε δύο στάθμες με διαμορφωμένο δώμα στο ανώτερο επίπεδο.

Το κτήριο του περιπτέρου «Ξενία Μυκηνών» είναι από τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από τον ΕΟΤ τη δεκαετία του 1950, έργο του αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρι (1951). Η εγκατάσταση βρίσκεται στον δρόμο που ενώνει την ακρόπολη των Μυκηνών με το χωριό, σε απόσταση 700 μ. περίπου από τον αρχαιολογικό χώρο και τον Θησαυρό του Ατρέα. Η χωροθέτηση του κτηρίου έγινε με ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε να μην προσβάλλεται η θέα προς τον αρχαιολογικό χώρο. Η αρχιτεκτονική του, βασισμένη στην πολυγωνική λιθοδομή και τη λιτή μοντέρνα γραμμή, εναρμονίζεται πλήρως με το τοπίο.