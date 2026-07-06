Η Χαμάς ετοιμάζεται να διαλύσει την διοικητική δομή που κυβερνά την Λωρίδα της Γάζας εδώ και είκοσι χρόνια περίπου.

Η Χαμάς ετοιμάζεται να διαλύσει την διοικητική δομή που κυβερνά την Λωρίδα της Γάζας εδώ και είκοσι χρόνια περίπου, δήλωσαν σήμερα στο AFP στελέχη της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Η απόφαση είναι πιθανόν ότι θα ανοίξει τον δρόμο για την διοίκηση του παλαιστινιακού θύλακα από επιτροπή τεχνοκρατών που έχει ήδη συσταθεί και αποστολή της οποίας είναι η παλαιστινιακή εκπροσώπηση στους θεσμούς που θα διοικούν την Γάζα.

Η πρωτοβουλία της Χαμάς αποτελεί σημαντική πολιτική καμπή για την οργάνωση, η οποία ανέλαβε την εξουσία στον θύλακα το 2007 έπειτα από τις εμφύλιες συγκρούσεις με την Φάταχ του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς με έδρα την Ραμάλα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Οχθης.

«Το κίνημα αποφάσισε να διαλύσει την κυβερνητική επιτροπή της Γάζας και να ορίσει ένα πρόσωπο που θα συγκεντρώνει την εθνική συναίνεση για την εποπτεία των εργασιών της επιτροπής μέχρις ότου η Εθνική Επιτροπή για την Διακυβέρνηση της Γάζας αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της», δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς που δεν κατονομάσθηκε διότι δεν είχε την άδεια να εκφρασθεί δημοσίως για το θέμα.

Οι υπηρεσίες Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στην Γάζα ανακοίνωσαν «σημαντική συνέντευξη Τύπου» εντός της ημέρας.

«Τα (παλαιστινιακά) κινήματα (που συνήλθαν στο Κάιρο) χαιρέτισαν την απόφαση της Χαμάς, κάνοντας λόγο για σοβαρή κίνηση που θα επιτρέψει στην Εθνική Επιτροπή να επιτελέσει τον ρόλο της στην διακυβέρνηση», δήλωσε άλλος αξιωματούχος της Χαμάς.

Λίγους μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Γάζα, η Χαμάς είχε γνωστοποιήσει ότι ήταν έτοιμη να αποσυρθεί από την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακα υπέρ μίας άλλης παλαιστινιακής διοίκησης.

Εκτοτε, πολλά σενάρια έχουν αναφερθεί, αλλά η κατάσταση επί τόπου είναι τελματωμένη. Ενα από τα βασικά σημεία τριβής παραμένει ο αφοπλισμός της Χαμάς. Η οργάνωση δηλώνει για το θέμα ότι δεν θα αποδεχθεί τον αφοπλισμό της παρά στο πλαίσιο παλαιστινιακής πολιτικής πρωτοβουλίας, πράγμα που απορρίπτει το Ισραήλ.

Η διάλυση της επιτροπής της Χαμάς που κυβερνά την Γάζα ανοίγει τον δρόμο στην Εθνική Επιτροπή για την Διακυβέρνηση της Γάζας υπό τον Αλί Σάαθ, η οποία θα αναλάβει την διαχείριση των καθημερινών θεμάτων στον θύλακα.

Η Εθνική Επιτροπή δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Παραμένει αποκλεισμένη από την Λωρίδα της Γάζας εδώ και μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ