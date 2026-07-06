Κοντογεώργης: Οι απόψεις του κ. Σαμαρά κοιτάζουν στο παρελθόν, η κυβέρνηση εργάζεται για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον

Ξεκινώντας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Κοντογεώργης απάντησε: «Εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα. Υπάρχει μια ημερήσια διάταξη που αφορά τις εργασίες της ετήσιας Συνόδου του ΝΑΤΟ».

Ξεκινώντας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και ερωτηθείς, από τον Real FM, για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης απάντησε: «Εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα. Υπάρχει μια ημερήσια διάταξη που αφορά τις εργασίες της ετήσιας Συνόδου του ΝΑΤΟ».

Σε άλλο θέμα για τις καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», σημείωσε ότι οι καθυστερήσεις γενικά είναι «ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο». Και, όπως εξήγησε ακολούθως, για τους πολίτες εκτός Σένγκεν υπάρχει ένα πλαίσιο ασφαλείας που έχει να κάνει με βιομετρικές διαδικασίες και οι οποίες ευθύνονται για τις καθυστερήσεις στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Συν τοις άλλοις είναι καλοκαίρι και ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος είναι επιβαρυμένος, πόσο μάλλον στη χώρα μας. Ταυτόχρονα «έχει να κάνει με τα συστήματα αεροναυτιλίας» και η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να επενδύσει σε αυτά. «Από το 2027 θα έχουμε εκσυγχρονισμένα συστήματα», δήλωσε ο Θ. Κοντογεώργης, εξάλλου «θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν», διαβεβαίωσε. «Για πάρα πολλά χρόνια τα συγκεκριμένα συστήματα έχρηζαν αναβάθμισης», παρατήρησε επίσης.

Στην απάντησή του για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο υφυπουργός επέλεξε να ξεκινήσει από την υπόμνηση της χθεσινής επετείου και τη συμπλήρωση έντεκα χρόνων από τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος το 2015. Σε αυτό το θέμα θα ανέμενε κανείς παρεμβάσεις από όσους έζησαν την περίοδο εκείνη στο πετσί τους, ήταν το πρώτο σχόλιο του Θ. Κοντογεώργη, που προσέθεσε: «Ο κ. Σαμαράς έχει κάνει τις επιλογές του προφανώς. Δεν είπε και κάτι καινούριο ως προς τα πολιτικά ζητήματα». Επίσης «αναφέρθηκε σε κάτι που έγινε 17 χρόνια πριν, τι έκανε με την κυρία Μπακογιάννη. Δεν ξέρω πόσο απασχολούν αυτά τον κόσμο τη στιγμή αυτή».

Και, στη συνέχεια, «ο πρωθυπουργός με θεσμικό τρόπο και με σεβασμό είχε εκφραστεί σε προηγούμενη συνέντευξή του σε σχέση με το γεγονός ότι δεν περιμένει από έναν πρώην πρωθυπουργό που έχει τιμηθεί από την παράταξη - και είχε ξαναφύγει βέβαια - να κάνει κάτι διαφορετικό σε αυτή τη συγκυρία. Το τι θα κάνει, θα το δούμε στην πορεία».

Σε κάθε περίπτωση, επέμεινε, «δεν θεωρώ ότι στα εθνικά θέματα βρίσκει ευήκοα ώτα τουλάχιστον από τους ανθρώπους που είναι κοντά στην κυβέρνηση ή είναι σε μια αναμονή από την κυβέρνηση. Ο κ. Σαμαράς προφανώς απευθύνεται κάπου αλλού», εκτίμησε ο Θ. Κοντογεώργη.

Πάντως, διευκρίνισε, «αντιλαμβάνομαι και τις προσωπικές σχέσεις, είναι κατανοητές και σεβαστές». Η περίοδος διακυβέρνησης της χώρας από τον κ. Σαμαρά είχε «θετικό αντίκτυπο, κάποιοι είχαμε δουλέψει μαζί του».

Συμπερασματικά, «η χθεσινή εικόνα και το περιεχόμενο επιτείνουν την και προσωπική μου εντύπωση ότι είναι κυρίως προσωποκεντρικοί οι λόγοι που οδηγούν σε αυτή τη συμπεριφορά και λιγότερο πολιτικοί», είπε με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «ειδικά στην πολιτική δεν είναι γραμμικά τα πράγματα, μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις που ανατρέπουν σχεδιασμούς, όπως και εκπλήξεις σε αυτά που περιμένουμε και τελικά να μην γίνουν».

Για τον κυβερνητικό σχεδιασμό, ανέφερε, «εμείς έχουμε δέκα μήνες μπροστά μας, όλες οι συζητήσεις είναι να ολοκληρώσουμε όσα περισσότερα πράγματα και να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό τι προτείνουμε για την επόμενη μέρα». Αναγνώρισε δε, ότι «καμία ψήφος δεν είναι δεδομένη και ειδικά σε μια συγκυρία που υπάρχει μεταβλητότητα και ρευστότητα».

Σε επόμενο σημείο της συνέντευξης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ανέφερε: «Έχουμε μια σοβαρή κυβέρνηση που κάνει τη δουλειά της, με τα καλά και τα κακά της. Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και ειδικά σε εκείνους που θέλουν να πηγαίνουν τα πράγματα μπροστά. Αναγνωρίζουμε λάθη και αδυναμίες και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Δεν υποτιμούμε τα βήματα που έχει κάνει η χώρα μας».

Κλείνοντας την απάντηση, συνέστησε να κάνουν όλοι το καλοκαίρι τους και «από τέλος Αυγούστου και μετά εμείς εδώ θα βρισκόμαστε να προχωρήσουμε τη δουλειά μας».

Ερωτηθείς για το θέμα που ανέκυψε με τη σύζυγο του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη και την τοποθέτησή της στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, ο Θ. Κοντογεώργης είπε πως δεν γνωρίζει κάτι παραπάνω από όσα έχουν γραφεί. Συμπλήρωσε ωστόσο: «Αντιλαμβάνομαι, φαντάζομαι και θεωρώ ότι ειδικά σε αυτές τις κρίσιμες θέσεις υπάρχει μια αντικειμενική αξιολόγηση», αφού πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία. «Πιστεύω ότι έχουν γίνει όλα με τον τρόπο που θα έπρεπε να έχουν γίνει, πολλώ μάλλον που η κ. Φαραντούρη είχε ένα κατάλληλο βιογραφικό».

Έκλεισε δε, με ένα γενικό πολιτικό σχόλιο: «Σημασία έχει, και η κυβέρνηση το κάνει αυτό, να μην υπάρχουν διαιρετικές λογικές όπως στο παρελθόν, του τύπου, "ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν", "εμείς ή οι άλλοι"».

Και, με αφορμή την επέτειο του δημοψηφίσματος τόνισε τέλος: «Η κυβέρνηση πάντοτε κάνει επιλογές ενότητας. Να μην ξεχνάμε όσα έχουν συμβεί και πρέπει να αναδεικνύονται για να μην ξανασυμβούν, αλλά σημασία έχει να προχωράμε μπροστά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ