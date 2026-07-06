Με παρακράτηση μέρους του τιμήματος θα εξοφλούνται τα χρέη προς το Δημόσιο. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις.

Λύση σε χιλιάδες φορολογούμενους που αδυνατούν να προχωρήσουν στην πώληση των ακινήτων τους επειδή έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, δίνει νέα ρύθμιση η οποία ενεργοποιείται τις επόμενες ημέρες με την έκδοση της σχετικής απόφασης από την ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για μια νέα διαδικασία αποδέσμευσης κατασχεμένων ακινήτων, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την πώλησή τους και μέρος του τιμήματος το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% της οφειλής, θα εισπράττεται από το συμβολαιογράφο ο οποίος θα το αποδίδει απευθείας στην ΑΑΔΕ για την εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο.

Με το νέο πλαίσιο επιχειρείται να αρθεί ένα σημαντικό εμπόδιο στις συναλλαγές της αγοράς ακινήτων, καθώς μέχρι σήμερα πολλές αγοραπωλησίες ματαιώνονταν επειδή το ακίνητο ήταν κατασχεμένο και δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί. Παράλληλα, το Δημόσιο αποκτά έναν ακόμη μηχανισμό για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, αφού μέρος του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά στην ΑΑΔΕ κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

Η νέα διαδικασία

Μετά από αίτηση του οφειλέτη, η Φορολογική Διοίκηση θα μπορεί να προχωρά στην άρση της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί σε ακίνητο, αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη μεταβίβαση, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα:

Ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

Το συμφωνηθέν τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική αξία του ακινήτου, όπως αυτή είχε προσδιοριστεί κατά τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης.

Αν η αντικειμενική αξία είναι υψηλότερη από την εμπορική, τότε ως βάση λαμβάνεται η αντικειμενική αξία.

Για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί πριν από περισσότερα από πέντε χρόνια, θα απαιτείται νέα έκθεση εκτίμησης της εμπορικής αξίας από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή.

Υποχρεωτική παρακράτηση από το τίμημα

Βασικό στοιχείο της νέας διαδικασίας αποτελεί η υποχρεωτική παρακράτηση μέρους του τιμήματος από τον συμβολαιογράφο υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό που θα παρακρατείται θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί του υπολοίπου της οφειλής για την οποία έχει επιβληθεί η κατάσχεση.

Το ποσοστό θα καθορίζεται με βάση τη φορολογική συνέπεια του οφειλέτη και τις πιθανότητες είσπραξης της υπόλοιπης οφειλής, χωρίς όμως να μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του συνολικού χρέους. Εάν από τους υπολογισμούς προκύπτει μεγαλύτερο ποσό παρακράτησης, θα αποδίδεται το μεγαλύτερο ποσό στην εφορία. Στις περιπτώσεις όπου το ποσό που αντιστοιχεί στην παρακράτηση υπερβαίνει το τίμημα της αγοραπωλησίας, θα αποδίδεται στο Δημόσιο ολόκληρο το ποσό της πώλησης και η κατάσχεση θα αίρεται αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ακίνητο, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

Η εξαίρεση

Η υποχρεωτική παρακράτηση τουλάχιστον 25% δεν θα εφαρμόζεται όταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν ήδη καλυφθεί πλήρως με εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες. Με την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων, η ΑΑΔΕ θα εκδίδει άμεσα την απόφαση άρσης της κατάσχεσης. Με την απόφαση του Διοικητή της Αρχής θα εξειδικευτούν η διαδικασία εφαρμογής, τα κριτήρια αξιολόγησης της φορολογικής συνέπειας των οφειλετών, καθώς και οι παράμετροι που θα λαμβάνονται υπόψη για την εισπραξιμότητα της εναπομένουσας οφειλής.