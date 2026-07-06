Οι προοπτικές σύνδεσης της Βόρειας Ελλάδας με τον κόσμο της ναυτιλίας στο επίκεντρο του 7ου Balkan Forum

Οι προοπτικές σύνδεσης της Βόρειας Ελλάδας με τον κόσμο της ναυτιλίας, με στόχο την ανάπτυξη δικτυώσεων και συνεργασιών, βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών του 7ου Balkan Forum.

Οι προοπτικές σύνδεσης της Βόρειας Ελλάδας με τον κόσμο της ναυτιλίας, με στόχο την ανάπτυξη δικτυώσεων και συνεργασιών, βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών του 7ου Balkan Forum, που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Ναυτιλία και βόρεια Ελλάδα: προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές», στο πλαίσιο μιας διοργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών - Τομέα Μακεδονίας-Θράκης και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ανοίγοντας τις εργασίες του Forum, ο υφυπουργός Εσωτερικών - Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, επισήμανε ότι «όλοι μαζί, αν τρέξουμε πολύ γρήγορα, σίγουρα θα επιταχύνουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης». Σχολίασε, ωστόσο, ότι «η ναυτιλία δεν είχε συνδεθεί έντονα με την περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης, παρά το γεγονός ότι σημαντικά λιμάνια βρίσκονται εδώ, στο βορειοελλαδικό τόξο, ενώ υπάρχει και η Εγνατία Οδός που συνδέει ηπείρους μεταξύ τους, και είναι πάρα πολύ σημαντική η δίοδος αυτή προς την Ευρώπη». «Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να φέρουμε πιο κοντά τη Νόρεια Ελλάδα στη ναυτιλία, τη ναυτιλία στη βόρεια Ελλάδα», είπε ο κ. Γκιουλέκας και προσέθεσε ότι υπάρχουν πολλές προοπτικές, δυνατότητες και ευκαιρίες.

Για τη Θεσσαλονίκη, ειδικότερα, επισήμανε ότι υπάρχουν αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών, δημιουργούνται υποδομές όπως το μετρό και το flyover, ενώ σχολίασε ότι το λιμάνι της μπορεί ακόμη πιο δυναμικά να παίξει τον ρόλο του.

Ο κ. Γκιουλέκας αναφέρθηκε, επίσης, στην πρωτοβουλία των επαφών του Υπουργείου Εσωτερικών - Τομέα Μακεδονίας - Θράκης στα Βαλκάνια ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια της Βόρειας Ελλάδας και γνωστοποίησε ότι μετά τη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία θα επεκταθεί η περιοδεία και στα υπόλοιπα κράτη της Βαλκανικής, με επίκεντρο επαφές με φορείς από τον ακαδημαϊκό, τον επιχειρηματικό και τον αυτοδιοικητικό κλάδο. «Αυτός ο τόπος έχει πάρα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα και το μεγαλύτερο είναι η εγγύτητα με τις άλλες χώρες. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση», τόνισε, ενώ καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους, τους εκπροσώπους των προξενικών αρχών και τους εκπροσώπους των βαλκανικών κρατών.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης, επισήμανε ότι είναι σημαντικό να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για την επόμενη μέρα και σχολίασε ότι η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται μέρα με τη μέρα ως ένας πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας, ανάπτυξης και ως πόλος έρευνας και καινοτομίας κάτι που, όπως είπε, θα βοηθήσει και στον τομέα της ναυτιλίας. «Είμαστε εδώ για να αξιοποιήσουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες και να τις θέσουμε στην υπηρεσία της ανάπτυξης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση των λιμένων, τα logistics και τις μεταφορές ώστε να παρακολουθείται ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται κάθε πλοίο και τι δυσκολίες αντιμετωπίζει», συμπλήρωσε.

Στον ρόλο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στην ανάπτυξη της πόλης και της Βόρειας Ελλάδας αναφέρθηκε η Ευγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, πρόεδρος του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής. Η ίδια γνωστοποίησε ότι υπάρχει ένα σχέδιο έτσι ώστε τα κρουαζιερόπλοια να περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα που θα προτείνουν και μια επίσκεψη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο πνεύμα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Οργανισμού Χρίστος Γαλιλαίας σχολίασε ότι ο πολιτισμός είναι μια διεθνής γλώσσα και σε αυτό υπάρχει μια σύνδεση με τη ναυτιλία και τη θαλάσσια οικονομία. Όπως επισήμανε, στόχος του Οργανισμού είναι να γίνει το Μέγαρο πυλώνας πολιτισμού στα Βαλκάνια.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Αλεξανδράτος υπογράμμισε ότι η Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια εισέρχονται σε μια νέα φάση στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας, των μεταφορών, των λιμανιών, της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μίλησε ακόμη για τον συμβουλευτικό ρόλο του Επιμελητηρίου και προσέθεσε πως «τα Βαλκάνια έχουν μια μοναδική ευκαιρία να περάσουν μέσα από την παράλληλη ανάπτυξη στη συνδεδεμένη ανάπτυξη».

Εξαιρετική πρωτοβουλία που θα συνεχιστεί χαρακτήρισε το Balkan Forum o Σάββας Καραφυλλίδης, πρόεδρος του Βουλγαρο-Ελληνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Στο πλαίσιο των συνεργασιών που αναπτύσσονται, επισήμανε ότι ήδη έχει υπογραφεί ο κάθετος οδικός άξονας που θα ενώσει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, τη Σόφια και το Βουκουρέστι και στη δεύτερη φάση θα φτάσει μέχρι και στη Μολδαβία και την Ουκρανία, μετά από πρωτοβουλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ