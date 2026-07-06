Στον Άρειο Πάγο για το Predator ο Αντώνης Σαμαράς - Τι απαντά η κυβέρνηση

Αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς με την οποία ζητά την «πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator».

Τελευταία ενημέρωση 15:47

Αίτηση στον Άρειο Πάγο για την «πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator», κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Μαρινάκης: Την απάντηση θα τη δώσει η Δικαιοσύνη

Απαντώντας σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είπε πως «από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια η Δικαιοσύνη», ενώ έκανε λόγο για προσωπικές ατζέντες που δεν αφορούν τον κόσμο.

«Δεν νομίζω ότι απασχολεί τους ανθρώπους η προσωπική μας ατζέντα. Η πολιτική πρέπει να έχει σχέδιο και μέλλον. Αλίμονο αν κάποιος από εμάς δεν έχει παράπονα ή αντιρρήσεις. Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι οι λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητάς τους», τόνισε.

Νωρίτερα, κληθείς να σχολιάσει τα βίντεο του πρώην πρωθυπουργού στο TikTok, είπε: «Δεν θα καθόμαστε κάθε ημέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις. Στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών που ενώ παίζονται κάθε χρόνο σκίζουν στα νούμερα τηλεθέασης γιατί μας αρέσουν πολύ. Παράδειγμα έβλεπα το Ρετιρέ προ ημερών, μία θρυλική σειρά. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική».

Νέο σχόλιο από κύκλους Σαμαρά

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Π. Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή αίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο, δήλωσε μεταξύ άλλων, επί λέξει, το εξής; "το 2023 αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία". Αν θυμόμαστε καλά, η ΝΔ το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως; Γιατί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;», αναφέρουν σε σχόλο τους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, σχολιάζοντας τα όσα είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης.