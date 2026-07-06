Veolia: Διετές συμβόλαιο για την επεξεργασία λυμάτων Κορωπίου - Παιανίας

Η σύμβαση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Veolia στην Ελλάδα καθώς σηματοδοτεί την πρώτη ουσιαστική συνεργασία μεταξύ της Veolia και της ΕΥΔΑΠ.

Η Veolia ανέλαβε ένα εμβληματικό διετές συμβόλαιο, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης, για τη λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) Κορωπίου–Παιανίας, η οποία εξυπηρετεί την ανατολική περιοχή της Περιφέρειας Αττικής.

Η σύμβαση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Veolia στην Ελλάδα, ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά και σηματοδοτεί την πρώτη ουσιαστική συνεργασία μεταξύ της Veolia και της ΕΥΔΑΠ, της κορυφαίας εταιρείας ύδρευσης της χώρας.

Η συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά που η ΕΥΔΑΠ αναθέτει τη λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της σε μια από τις κορυφαίες διεθνείς εταιρείες στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και επιχειρησιακή αριστεία της Veolia στον συγκεκριμένο τομέα.

Με αυτή τη σύμβαση-ορόσημο, η Veolia αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, η οποία εξυπηρετεί περίπου 100.000 κατοίκους της ανατολικής περιοχής της μητροπολιτικής Αθήνας. Αξιοποιώντας την εκτεταμένη εμπειρία της στη διαχείριση λυμάτων και το ισχυρό δίκτυό της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η Veolia θα εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας και προηγμένες λύσεις συντήρησης τελευταίας τεχνολογίας.

Διασφαλίζοντας την αξιόπιστη επεξεργασία λυμάτων για μια ταχέως αναπτυσσόμενη αστική περιοχή, το έργο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προστασία των τοπικών υδάτινων πόρων, στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Η εγκατάσταση συμβάλλει άμεσα στην κάλυψη των βασικών αναγκών υγιεινής και αποχέτευσης των ελληνικών κοινοτήτων, προστατεύοντας παράλληλα τα οικοσυστήματα της περιοχής και το παράκτιο περιβάλλον.

Η Veolia θα αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία του πρώτου μεγάλου επιχειρησιακού συμβολαίου στην Ελλάδα για να αναδείξει την τεχνολογική της εξειδίκευση, την επιχειρησιακή της αριστεία και τις καινοτόμες λύσεις της στον τομέα της διαχείρισης λυμάτων. Βασιζόμενη στη διεθνή τεχνογνωσία της, η Εταιρεία θα εφαρμόσει προηγμένες διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης, την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επεξεργασίας, την αυστηρή συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και την διασφάλιση βιώσιμων επιδόσεων για τα επόμενα χρόνια.

Η συνεργασία αυτή ενισχύει την ήδη εδραιωμένη παρουσία της Veolia στην Ελλάδα, η οποία έχει ως βάση τη συμμετοχή μειοψηφικού ποσοστού 5% που κατέχει στην ΕΥΑΘ, την εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης και διαχείρισης λυμάτων σε 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους. Η σύμβαση Κορωπίου–Παιανίας διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της Veolia στη στρατηγικής σημασίας περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

Ο Francois Debergh, Country Director για τη Ελλάδα και την Βουλγαρία, δήλωσε σχετικά: «Η σημαντική αυτή συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Veolia στην ελληνική αγορά και αντανακλά τη βαθιά μας δέσμευση να στηρίξουμε την περιβαλλοντική ασφάλεια της Ελλάδας. Μέσω αυτής της συνεργασίας, θα μεταφέρουμε τη μακροχρόνια επιχειρησιακή και τεχνολογική μας αριστεία στις κρίσιμες υποδομές της ΕΥΔΑΠ, συνδιαμορφώνοντας βιώσιμες λύσεις που ευθυγραμμίζονται με τις περιβαλλοντικές της φιλοδοξίες. Διασφαλίζοντας την ασφαλή και αποδοτική επεξεργασία λυμάτων για σχεδόν 100.000 κατοίκους, συμβάλλουμε παράλληλα στην προστασία των φυσικών πόρων, στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και στην αντιμετώπιση μιας από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της. Σε ευθυγράμμιση με το παγκόσμιο στρατηγικό μας πρόγραμμα GreenUp, είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε τον αξιόπιστο συνεργάτη της Ελλάδας για την περιβαλλοντική καινοτομία και την ασφάλεια των υδάτινων πόρων».

