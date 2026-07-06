ΥΠΑΑΤ: Στο 96% η συμμόρφωση των φυτικών τροφίμων με τα όρια υπολειμμάτων

Συνολικά αναλύθηκαν 297 δείγματα, από τα οποία τα 209 αφορούσαν εγχώρια προϊόντα και τα 88 εισαγόμενα.

Στο 96% διαμορφώθηκε τον Μάιο του 2026 το ποσοστό συμμόρφωσης των τροφίμων φυτικής προέλευσης με τα ανώτατα νόμιμα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Τα στοιχεία του Μαΐου επιβεβαιώνουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή είναι εντός των αυστηρών ευρωπαϊκών ορίων. Οι έλεγχοι του ΥΠΑΑΤ συνεχίζονται συστηματικά, τόσο στα σύνορα όσο και στην εσωτερική αγορά, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, τη διαφάνεια στην αγορά και τη στήριξη των παραγωγών και των επιχειρήσεων που τηρούν τους κανόνες», αναφέρει σε δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Συνολικά αναλύθηκαν 297 δείγματα, από τα οποία τα 209 αφορούσαν εγχώρια προϊόντα και τα 88 εισαγόμενα. Από τους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου προήλθαν 32 δείγματα, στο πλαίσιο των αυξημένων επίσημων ελέγχων που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1793 για συγκεκριμένα προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών.

Από το σύνολο των ελέγχων, 12 δείγματα κρίθηκαν μη συμμορφούμενα λόγω υπέρβασης των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων. Σε τέσσερις περιπτώσεις διαπιστώθηκε πιθανός κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών, ενώ σε τρία δείγματα εγχώριων προϊόντων ανιχνεύθηκαν δραστικές ουσίες που δεν είναι εγκεκριμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 ελέγχθηκαν συνολικά 1.099 δείγματα τροφίμων φυτικής προέλευσης. Από αυτά, τα 183 προήλθαν από Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου, ενώ 38 δείγματα βρέθηκαν να υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπολειμμάτων. Το συνολικό ποσοστό συμμόρφωσης για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου ανήλθε σε 96,5%.