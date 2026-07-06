Κίεβο: Τουλάχιστον 11 νεκροί και βαριές ζημιές σε πολυκατοικίες - Η Ρωσία κατέρριψε πάνω από 500 drones

Ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν το Κίεβο νωρίς σήμερα το πρωί, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, και βαριές ζημιές σε πολυκατοικίες, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, σε επίθεση που γίνεται μόλις λίγες ημέρες μετά τη φονικότερη στην ουκρανική πρωτεύουσα τη φετινή χρονιά.

Ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν το Κίεβο νωρίς σήμερα το πρωί, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, και βαριές ζημιές σε πολυκατοικίες, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, σε επίθεση που γίνεται μόλις λίγες ημέρες μετά τη φονικότερη στην ουκρανική πρωτεύουσα τη φετινή χρονιά. Ο βομβαρδισμός αυτός σημειώνεται επίσης ενόψει της συνόδου κορυφής του NATO στην Τουρκία αυτήν την εβδομάδα, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να δοθεί μια νέα ώθηση στον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Κλιμάκια διασωστών ανασύρουν κατοίκους από κτίρια που επλήγησαν από την ομοβροντία στη διάρκεια της νύχτας, σημείωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο απολογισμός των νεκρών στην ουκρανική πρωτεύουσα αυξήθηκε σε 11, ενώ 46 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε όλη την πόλη.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε 68 πυραύλους, περιλαμβανομένων 23 βαλλιστικών και 6 υπερηχητικών, όπως και 351 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην επίθεση. Οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 37 πυραύλους και 326 drones, αλλά όπως δείχνουν τα στοιχεία της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας κανέναν από τους βαλλιστικούς ή υπερηχητικούς πυραύλους.

Η Ουκρανία δηλώνει επανειλημμένως ότι έχει έλλειψη πυραύλων για το αντιαεροπορικό της σύστημα Patriot, που αποτελούν το μόνο αποτελεσματικό όπλο για την κατάρριψη εισερχόμενων βαλλιστικών βλημάτων.

Η επίθεση αυτή σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο 31 ανθρώπων, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα τις πρώτες ώρες της Πέμπτης, στο φονικότερο πλήγμα στο Κίεβο τη φετινή χρονιά.

«Είναι τόσο γλυκιά»

Τουλάχιστον 15 κτίρια διαμερισμάτων υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν στην επίθεση, περιλαμβανομένης εννιαώροφης πολυκατοικίας στην ιστορική περιοχή Ποντίλσκι, η οποία καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό από τον πέμπτο όροφο και πάνω, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τέσσερα κτίρια κατοικιών επλήγησαν μόνον στην περιοχή Ποντίλσκι. Η περιοχή αυτή, μαζί με την ανατολική Νταρνίτσκι, βρέθηκαν στο επίκεντρο των πληγμάτων, ανέφερε το γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας. Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε άλλες δύο περιοχές της πόλης.

Στην Ποντίλσκι, ομάδες διάσωσης έκαναν έρευνες στα ερείπια καθώς καπνός υψωνόταν από πολυκατοικία που είχε μια τεράστια οπή στους δύο πάνω ορόφους της, όπως δείχνουν τηλεοπτικά πλάνα του Reuters.

Διασώστες χρησιμοποιούσαν φορτηγά με σκάλες για να φτάσουν στους πάνω ορόφους ενώ πυροσβέστες πάλευαν για να σβήσουν τις φλόγες. Μια 22χρονη, η Αλιόνα, περίμενε για να μάθει τι έχει γίνει με την 19χρονη φίλη της Βίκα, η οποία αγνοείται μετά την επίθεση.

«Καθόμαστε εδώ και περιμένουμε μέχρι να τους βρουν (…) Είναι τόσο γλυκιά, είναι μόνον 19 χρονών. Είναι τόσο ευγενικό κορίτσι», δήλωσε η Αλιόνα στο Reuters, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκριά της, καθώς παρακολουθούσε την επιχείρηση διάσωσης από κοντινή παιδική χαρά.

Ομοβροντία πυραύλων και drones

Η Ρωσία διεξήγαγε «μαζική» επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα κι άλλες περιοχές με μεγάλου βεληνεκούς, υψηλής ακρίβειας όπλα που εξαπολύθηκαν από αέρος, ξηράς και θαλάσσης και drones, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σήμερα. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις επλήγησαν στο Κίεβο και στην περιφέρειά του, όπως και στρατιωτικά αεροδρόμια σε διάφορες άλλες ουκρανικές περιφέρειες.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν σειρά εκρήξεων εντός και γύρω της πρωτεύουσας και σημείωσαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας είχαν ενεργοποιηθεί κατά ρωσικών drones. Επίσης δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονταν στην περιφέρεια του Κιέβου δήλωσαν ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες δεκάδων εκρήξεων.

Άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν στη γύρω περιοχή του Κιέβου, ενώ και το λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα της Οδησσού στη νότια Ουκρανία δέχθηκε επίσης επίθεση στην οποία τραυματίστηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η Πολωνία, γειτονική χώρα της Ουκρανίας και μέλος της ΕΕ και του NATO, επιστράτευσε για σύντομο διάστημα μαχητικά αεροσκάφη ως προληπτικό μέτρο.

Ρωσία: Μία νεκρή στην Κριμαία και δύο τραυματίες σε ρωσική περιφέρεια

Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίσης επιθέσεις με drones στη Ρωσία, προκαλώντας ζημιές στα ρωσικά λιμάνια στη Βαλτική Βισότσκ και Ουστ-Λούγκα, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενώ ο διορισθείς από τη Ρωσία επικεφαλής της προσαρτημένης από τη Μόσχα Κριμαίας δήλωσε ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην πόλη Κερτς. Από τις ουκρανικές επιθέσεις προκλήθηκε επίσης μεγάλη διακοπή ρεύματος στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας.

Η Ρωσία κατέρριψε 519 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς σήμερα Δευτέρα πάνω από γύρω στις 20 ρωσικές περιφέρειες και την προσαρτημένη από τη Μόσχα Κριμαία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οι ουκρανικές επιθέσεις είχαν στο στόχαστρο κυρίως την περιφέρεια της Μόσχας, όπου 11 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα καταστράφηκαν, και αυτήν του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία, όπου 56 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν επίσης πάνω από την χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014. Ο διορισθείς από τη Ρωσία επικεφαλής της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ δήλωσε ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην πόλη Κερτς λόγω πλήγματος drone.

Παράλληλα στη Σεβαστούπολη, επίσης στην Κριμαία, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση «λόγω επίθεσης» της Ουκρανίας σε ενεργειακές υποδομές στα περίχωρα της πόλης, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη που έχει διορίσει η Μόσχα Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

Οι αρχές της πόλης αυτής, που είναι η μεγαλύτερη στην Κριμαία και εκεί σταθμεύει ο ρωσικός Στόλος της Μαύρης Θάλασσας, ανέφεραν αργότερα ότι αποκαταστάθηκε η παροχή ρεύματος στα νοικοκυριά.

Επίσης στην περιφέρεια του Γιαροσλάβλ, σε απόσταση 300 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε «μαζική επίθεση» ουκρανικών drones, από τα οποία πάνω από 70 καταρρίφθηκαν, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Μιχαήλ Γεβράγεφ.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ουκρανικές επιθέσεις με drones προκάλεσαν εξάλλου ζημιές στα λιμάνια στη Βαλτική Βισότσκ και Ουστ- Λούγκα, που είναι ένα σημαντικό σημείο εξαγωγών πετρελαίου.

Ο τοπικός κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο δήλωσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι 56 ουκρανικά drones έχουν καταρριφθεί σε πρόσφατες επιθέσεις στην περιοχή.

Το Ουστ-Λούγκα είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία εξαγωγής πετρελαίου και άλλων προϊόντων της Ρωσίας. Η Ουκρανία είχε και άλλη φορά βάλει στο στόχαστρο το λιμάνι αυτό, όπως και άλλους ρωσικούς ενεργειακούς στόχους αποσκοπώντας να υπονομεύσει τις πολεμικές προσπάθειες της Μόσχας.

Στο μεταξύ ο Βλαντισλάβ Σάπσα κυβερνήτης της περιφέρειας Καλούγκα, η οποία βρίσκεται περίπου 190 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, δήλωσε ότι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Ντζερζίνσκι, προκαλώντας πυρκαγιά.

Η Ρωσία πλήττει καθημερινά την Ουκρανία μετά την εισβολή της στη γειτονική της χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπολύουν τακτικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά της Ρωσίας βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές που επιτρέπουν στη Μόσχα να χρηματοδοτεί την πολεμική της προσπάθεια.

Οι διαπραγματεύσεις υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για να τερματιστεί η σύγκρουση βρίσκονται προς το παρόν σε αδιέξοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ