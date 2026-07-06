Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας 6-7-2026, σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα Κρήτης.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας 6-7-2026, σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα Κρήτης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 13 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικοπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια καθώς και διάσπαρτες κατοικίες.

Στις 12:29 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα. Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κινδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ