Χατζηδάκης: Κεντροδεξιά που δίνει λύσεις, όχι κεντροδεξιά της νοσταλγίας

«Υπάρχει άραγε κάποιος που μπορεί να φανταστεί την πολιτική ζωή της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία;», διερωτάται, ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Υπάρχει άραγε κάποιος που μπορεί να φανταστεί την πολιτική ζωή της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία;», διερωτάται, σε άρθρο του στο liberal.gr, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και απαντά, στη συνέχεια, ως εξής:

«Ακόμη και όσοι δεν μας έχουν ψηφίσει ποτέ, δεν αμφισβητούν ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν είναι μόνο το πιο ανθεκτικό κόμμα της Μεταπολίτευσης, σε μια περίοδο που άλλα κόμματα κατέρρευσαν ή αλλάζουν με πρωτοφανή ταχύτητα ονόματα, αρχηγούς και πολιτική ταυτότητα. Είναι πολύ περισσότερο μια δύναμη συνεχούς εθνικής ανανέωσης».

Εξ άλλου, συνεχίζει, «ζούμε σε μια περίοδο μεγάλων ανατροπών», καθώς «η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την οικονομία και την αγορά εργασίας. Η δημογραφική κρίση απειλεί τη βιωσιμότητα ολόκληρων κοινωνιών. Η στεγαστική πίεση δοκιμάζει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Οι μεταναστευτικές ροές, η κλιματική κρίση και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις δημιουργούν νέα δεδομένα για την Ευρώπη και τον κόσμο».

«Και όμως», επισημαίνει, «σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, βλέπουμε πολλά κόμματα στην Ελλάδα να καταφεύγουν σε συνταγές του παρελθόντος. Να επενδύουν στην τοξικότητα αντί στις λύσεις. Να αναζητούν πολιτικά οφέλη μέσα από την καλλιέργεια της οργής. Να υπόσχονται τα πάντα στους πάντες, σάμπως η οικονομία δεν έχει τους δικούς της "νόμους". Να προσπαθούν να απαντήσουν σε εξαιρετικά σύνθετα προβλήματα με απλοϊκά συνθήματα».

Όμως, για τον κ. Χατζηδάκη, η πραγματικότητα είναι «πολύ πιο απαιτητική από τον λαϊκισμό. Κι αυτό, άλλωστε, που κρίνει τελικά τα πολιτικά κόμματα είναι η αξιοπιστία τους, αλλά και η ικανότητα να προσαρμόζονται στις εξελίξεις και να δίνουν απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Κεντροδεξιά του μέλλοντος δεν μπορεί να είναι μια Κεντροδεξιά της νοσταλγίας. Δεν αρκεί να υπερασπιζόμαστε όσα πέτυχε στο παρελθόν. Οφείλουμε να δίνουμε απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα του αύριο. Να παραμένουμε δύναμη κοινής λογικής, ευθύνης και μεταρρυθμίσεων», υπογραμμίζει θυμίζοντας και το «καινούργιο ξεκίνημα» που έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής όταν επέστρεψε από το Παρίσι το 1974.

«Οι κεντροδεξιές και φιλελεύθερες αξίες που μας εκφράζουν δεν είναι συνθήματα. Είναι ο τρόπος που "βλέπουμε" την κοινωνία και την οικονομία. Πιστεύουμε στην ελευθερία, η οποία όμως πρέπει να συνδυάζεται με την υπευθυνότητα. Πιστεύουμε στην οικονομική ανάπτυξη, η οποία όμως πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή. Πιστεύουμε στη δημιουργικότητα, στην επιχειρηματικότητα και στην ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς όμως να μένουν ορισμένοι συμπολίτες μας πίσω. Πιστεύουμε στις ίσες ευκαιρίες για όλους, είτε ζουν στο κέντρο της Αθήνας είτε σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου ή σε ένα ορεινό χωριό της πατρίδας μας. Πιστεύουμε στην ασφάλεια της χώρας και ταυτόχρονα σε μια Ελλάδα ανοιχτή, δυναμική και με αυτοπεποίθηση», σημειώνει επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στο άρθρο του.

Άλλωστε, «με βάση αυτές τις αρχές καλούμαστε να απαντήσουμε στα μεγάλα ερωτήματα της επόμενης δεκαετίας. Πώς θα αυξηθούν οι μισθοί μέσα από μεγαλύτερη παραγωγικότητα, δηλαδή πώς θα παράγουμε περισσότερο δουλεύοντας το ίδιο ή και λιγότερο; Πώς θα αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ώστε να γίνει η οικονομία πιο ανταγωνιστική και το κράτος πιο αποτελεσματικό; Πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό και το στεγαστικό πρόβλημα που δοκιμάζουν τις ελληνικές οικογένειες; Πώς θα εξασφαλίσουμε καλύτερες ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους ώστε να μπορούν να προοδεύουν στον τόπο τους; Όλα αυτά είναι ερωτήματα, στα οποία σύντομα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε με το κυβερνητικό μας πρόγραμμα "Ατζέντα 2030"», αναφέρει ακόμη και συμπληρώνει:

«Ταυτόχρονα, η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξή μας οφείλει να συνεχίσει να εγγυάται τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας. Σε μια εποχή διεθνούς αβεβαιότητας, η αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, η περαιτέρω θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεών μας, η ενεργειακή ασφάλεια, η προστασία των συνόρων μας και η ανθεκτικότητα απέναντι σε παλιές και καινούργιες απειλές δεν αποτελούν απλώς έκφραση της ιδεολογίας μας. Είναι πολύ περισσότερο προϋπόθεση προόδου και ευημερίας».

Ενώ θυμίζει ακολούθως ότι «η Νέα Δημοκρατία υπήρξε διαχρονικά η παράταξη του πατριωτισμού της ευθύνης. Από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ μέχρι τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, όπως το gov.gr, η ταχεία απονομή των συντάξεων, η διάσωση της ΔΕΗ, ο δραστικός περιορισμός της φοροδιαφυγής, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Όχι επειδή δεν έκανε λάθη. Αλλά επειδή είχε πάντοτε το θάρρος να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα όπως είναι, κι όχι όπως θα θέλαμε να είναι».

«Γι' αυτό», συμπεραίνει, «πιστεύω ότι η Κεντροδεξιά οφείλει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο: δίνοντας ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Όχι επειδή το επιβάλλει η ιστορία της. Αλλά επειδή αυτό επιβάλλουν οι ανάγκες της εποχής μας». «Και επειδή, τελικά, οι πολίτες δεν ζητούν από τα κόμματα να είναι αλάνθαστα. Ζητούν να κατανοούν τα προβλήματά τους, να τους λένε την αλήθεια και να έχουν ξεκάθαρο σχέδιο για το μέλλον. Αυτό ήταν ανέκαθεν το συγκριτικό πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό θα εξασφαλίσει και το μέλλον της», καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ