Ειδήσεις | Διεθνή

Τροποποιείται η νομοθεσία για την ασφάλεια των παιχνιδιών όσον αφορά το κοβάλτιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τροποποιείται η νομοθεσία για την ασφάλεια των παιχνιδιών όσον αφορά το κοβάλτιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ οι νέες διατάξεις για το κοβάλτιο εφαρμόζονται από τις 29 Αυγούστου 2026.

Την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης για την ασφάλεια των παιχνιδιών, με στόχο την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2026/192 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπει απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Ειδικότερα, η απόφαση της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας, αφορά την τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 3669/194/5.4.2011 (Β' 549) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2026/192 της Επιτροπής, η οποία τροποποιεί το προσάρτημα Α του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά το κοβάλτιο.

Με την απόφαση ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τη χρήση του κοβαλτίου στα παιχνίδια, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις στις περιπτώσεις που αυτό απαντάται ως πρόσμειξη στο νικέλιο εξαρτημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα, σε αγώγιμα ηλεκτρικά εξαρτήματα παιχνιδιών και σε μαγνήτες νεοδυμίου, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ οι νέες διατάξεις για το κοβάλτιο εφαρμόζονται από τις 29 Αυγούστου 2026.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανοίγει ο δρόμος για πώληση κατασχεμένων ακινήτων - Νέα διαδικασία αποδέσμευσης από την ΑΑΔΕ

Σε τι στοχεύει ο Σαμαράς - H Γκίλφοϊλ ήταν η... αρχή - Oι μεταγραφές

Το Obsession σπάει τα κοντέρ: Εισπράξεις 500 φορές το μπάτζετ του

tags:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider