«Ταύρος» για ΔΕΗ η Morgan Stanley

Με σύσταση overweight και τιμή στόχο τα 27 ευρώ ξεκινά την κάλυψη της ΔΕΗ η Morgan Stanley.

Με σύσταση overweight και τιμή στόχο τα 27 ευρώ ξεκινά την κάλυψη της ΔΕΗ η Morgan Stanley, βλέποντας υψηλό διψήφιο περιθώριο ανόδου, παρά τη σημαντική υπεραπόδοση που έχει ήδη καταγράψει η μετοχή το τελευταίο διάστημα.

Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι η ΔΕΗ αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές ιστορίες στον ευρωπαϊκό κλάδο κοινής ωφέλειας, καθώς συνδυάζει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης με τη συνεχιζόμενη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενίσχυση της παρουσίας της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ανάλυση, βασικοί μοχλοί αξίας για τον όμιλο είναι η επιτάχυνση των επενδύσεων στις ΑΠΕ, η διεύρυνση της δραστηριότητας στα δίκτυα και η δυνατότητα επίτευξης διατηρήσιμης αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η Morgan Stanley εκτιμά ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ δημιουργεί προϋποθέσεις για ισχυρή ανάπτυξη, ενώ η διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου περιορίζει τους κινδύνους από τη μεταβλητότητα των αγορών ενέργειας.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι, με οδηγό επενδύσεις ύψους 22,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2030 - ακόμη και υπό την παραδοχή ηπιότερης ανάπτυξης της νέας εγκατεστημένης ισχύος στις αγορές όπου επεκτείνεται ο όμιλος - η ΔΕΗ μπορεί να καταγράψει μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 22% στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (adjusted EPS) κατά την περίοδο 2025-2030.

Η έναρξη κάλυψης από τη Morgan Stanley έρχεται να προστεθεί στη σειρά θετικών αξιολογήσεων που έχει συγκεντρώσει η ΔΕΗ από διεθνείς επενδυτικούς οίκους, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά συνεχίζει να αποτιμά θετικά τον μετασχηματισμό του ομίλου και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξής του.