Υποχωρεί το πετρέλαιο μετά την συμφωνία OPEC+ για μικρή αύξηση παραγωγής

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν τη Δευτέρα, αφού ο OPEC+ συμφώνησε να αυξήσει περαιτέρω τους στόχους παραγωγής του από τον Αύγουστο.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν τη Δευτέρα, αφού ο OPEC+ συμφώνησε να αυξήσει περαιτέρω τους στόχους παραγωγής του από τον Αύγουστο, ενώ οι εξαγωγές από βασικούς παραγωγούς μέσω των Στενών του Ορμούζ ανακάμπτουν συμβάλλοντας στην παγκόσμια προσφορά.

Συγκεκριμένα, ο OPEC+ κατέληξε σε συμφωνία για μια ακόμη περιορισμένη αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής πετρελαίου τον Αύγουστο, σύμφωνα με εκπροσώπους των κρατών-μελών, γεγονός που ενισχύει την προοπτική να επιστρέψουν στην αγορά επιπλέον ποσότητες πετρελαίου, εφόσον διατηρηθεί η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent υποχωρούν 0,42%, στα 71,83 δολάρια το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate των ΗΠΑ διαμορφώνεται στα 68,43 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας 0,32%.

Και τα δύο συμβόλαιο υποχωρούν τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σχετικά με την τύχη της ναυτιλίας μέσω του Ορμούζ.

Η συμφωνία εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή. Οι επτά μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, θα αυξήσουν τον στόχο παραγωγής τους κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο σχέδιο του OPEC+ για την πλήρη αναστροφή των περικοπών παραγωγής που είχαν εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια.

Αν και οι αυξήσεις αυτές είναι σχετικά μικρές σε μηνιαία βάση, αθροιστικά αποκτούν σημαντικό μέγεθος. Από την έναρξη του πολέμου, οι χώρες αυτές έχουν αυξήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής τους κατά συνολικά 940.000 βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου.

«Ο αριθμός της αύξησης ήταν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνος με τις προσδοκίες», δήλωσε ο αναλυτής αγοράς της IG, Τόνι Σικάμορ,

Η παραγωγή πετρελαίου του OPEC τον Ιούνιο αυξήθηκε κατά 3,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε μηνιαία βάση στα 19,43 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με έρευνα του Reuters.